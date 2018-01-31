Facebook, Bitcoin Dahil Tüm Kripto Para Reklamlarını Yasakladı!

Dünyanın en büyük sosyal ağ platformu Facebook, Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar ve ilk para arzları (ICO) ile ilgili tüm reklamları yasaklama kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Kripto para birimleri hakkında kesin olan iki şey var: Çok konuşulduğu ve buna rağmen tam olarak anlaşılmadığı.

Dünya çok uzun bir zamandır Bitcoin'i iki eksen üzerinde tartışıyor: Balon mu? Devrim mi? Kimilerine göre ilki, kimilerine göre ikincisi. Ancak gerçek olan tek bir şey var; Bitcoin ve diğer kripto para birimleri, Endüstri 5.0 devriminin kapısını yavaş yavaş araladığımız şu dönemde, en önemli konu başlıklarından birisini oluşturuyor.

Facebook, Kripto Paralara Ambargo Koyuyor

Facebook yöneticisi Rob Leathern, yaptığı açıklamada, kripto para birimlerinin sıklıkla yanıltıcı veya aldatmacalı uygulamalarla bağlantılı olduğunu söyledi. Şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri dahil olmak üzere tüm reklamları engelleme kararı aldıklarını belirten Leathern, "İnsanların, aldatmacadan veya aldatmadan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz" dedi.

Şu anda kripto para reklamı yapan çok sayıda şirketin kötü niyetli olduğuna dikkat çeken Leathern, şirketin kötü reklamları tespit etme ve kaldırma konusunda iyileştirmeler yaptıktan sonra kuralları tekrar gözden geçireceği ifade etti.

Bitcoin Ne Kadar?

2017'de kırdığı art arda rekorlarla 20 bin dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin, son dönemde oldukça kötü bir performans gösteriyor. Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 10 bin dolar barajının altına düşerek, 9 bin 700 dolara kadar geriledi.

Bitcoin, an itibarıyla 10.208,00 (39.250 TL) dolardan işlem görüyor.