Facebook, Bitcoin'e Rakip Olacak Kripto Parasını Bu Ay İçinde Çıkarabilir

Bildiğiniz üzere Facebook’un bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Facebook coin hakkında her gün yeni haberler gelirken şirketin, kripto para birimini bu ay içinde çıkaracağı da iddialar arasında yer alıyor.

Facebook tarafından Bitcoin’e rakip olarak çıkarılacağı konuşulan kripto para Libra’nın, aslında Bitcoin ile tam olarak aynı özelliklerde olacağı söylenemez. Libra’nın çıkmasını bekliyor veya çıktığı zaman yatırım yapmayı düşünüyorsanız, onun Amerikan dolarına sabitlenmiş bir coin olacağını göz önüne almanız gerekir. Yani diğer bir deyişle Facebook coin’in değeri, Bitcoin’in aksine dalgalanmalardan etkilenmeyecek ve sabit olacak. İlk etapta Facebook uygulamalarında kullanılması düşünülen coin, ilerleyen zamanlarda desteklendiği başka platformlarda da kullanılabilecek.

Facebook bir süredir onay almak amacıyla Facebook coin için hükümetlerle de görüşmelerde bulunuyor. Ayrıca kimlik doğrulama yöntemlerini daha sıkı tutarak yapılabilecek hilelerin önüne geçmek istiyor. Libra ile Facebook ayrıca hükümet destekli para birimlerinin daha değişken olduğu gelişmekte olan ülkeleri de hedef alıyor.

Libra’nın hayata geçirilmesiyle birlikte Facebook, çalışanlarına yaptığı ödemeleri gerçek para yerine coin ile yapmayı planlıyor. Facebook'un hedefi bu şekilde olsa da coin ile ödeme almayı seçmek çalışanların isteğine bağlı olacak. Ancak görünen o ki Facebook’taki herkes Mark Zuckerberg kadar hevesli değil. İlerleyen zamanlarda Facebook coin çıkınca ne olacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.