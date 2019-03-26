Facebook, Blockchain Ekibine Yeni Takım Arkadaşları Arıyor

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un kendi kripto para birimi ve blockchain uygulamaları üzerinde çalıştığı gerçeği artık bir sır değil. Şirket, geçtiğimiz yılın başlarında kurduğu blockchain ekibine yeni çalışma arkadaşları arıyor.

Facebook’un halihazırda blockchain teknolojisi ve kriptokrasi üzerine çalışan 50 kişilik bir ekibi bulunuyor, ancak şirketin takımı genişletme çabaları, bu alana ilişkin harcadığı mesaiyi önemli ölçüde artıracağına işaret ediyor.

Sosyal medya devinin kariyer sayfasında blockchain ile ilgili tam 22 iş ilanı var. İlanlara bakınca Facebook’un özellikle pazarlama, kullanıcı arayüzü tasarımı, ürün yönetimi, yazılım mühendisliği ve veri bilimi alanlarına odaklandığı görülüyor.

Kripto para borsası Coinbase’in yönetim kurulunda yer alan eski Messenger patronu David Marcus, mayıs ayında bir grup Facebook çalışanı ile birlikte blockchain teknolojilerini araştırmak üzere özel bir ekip kurmuştu.

WhatsApp ve Instagram gibi kendi alanlarında lider olan platformları çatısı altında toplayan Facebook, büyümenin yeni yollarını aramaya devam ediyor. 2014 yılında Amerikalı sanal gerçeklik şirketi Oculus’u satın alan şirket, sanal gerçeklik pazarındaki bir sonraki adımını popüler oyun motoru Unity’yi satın alarak atmayı planlıyor.

Tüm bunların yanında blockchain alanına da büyük önem veren ABD’li sosyal medya devi, sektörün öncü firmalarından bir tanesi olmak istiyor.