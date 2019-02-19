Facebook, Blockchain Ekibini Büyütüyor

Sosyal medya devi Facebook’un, bir süredir Messenger ve WhatsApp üzerinden para gönderme fikri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu fikrini bir an önce hayata geçirmek isteyen Facebook, bu amaçla Blockchain ekibini büyütmek istiyor.

Kendisine ait bir kripto para geliştirerek kripto para sektörüne giriş yapacağı konuşulan Facebook, birkaç yıl önce bir Blockchain ekibi kurmuştu. Şimdilerde ekibini büyütmeyi planlayan sosyal medya devi, Blockchain alanında çalışmak üzere 13 kişiyi daha işe alacak.

Ekibini geliştirmek ve büyütmek isteyen Facebook, işe alacağı kişilerin marka stratejisi ve Blockchain tabanlı ödemeler konusunda iyi seviyede olmasını istiyor. Sosyal medya devinin hali hazırdaki Blockchain ekibi ve bu alanda çalışacak yeni kişilerin işe alınacak olması, Facebook’un kendi kripto parasını çıkaracağı yönündeki söylentileri doğrular nitelikte.

Dijital para transferine önem verdiği ve bu konu üzerinde çalışmalar yaptığı bilinen sosyal medya devi, ilk olarak Messenger üzerinden para göndermeye yarayan bir çözüm ortaya koymuştu. Facebook’un bu alandaki bir sonraki hamlesini ise WhatsApp ile yapacağı söyleniyor. Hatta WhatsApp üzerinden transfer edilebilen bir kripto paranın tanıtılması da bekleniyor.

Facebook’un geçtiğimiz dönemlerde bir Blockchain şirketini satın alması da tüm bu iddiaları daha kuvvetli hale getiriyor.