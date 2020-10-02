Facebook Uyardı: Bu Chrome Uzantılarını Hemen Kaldırın

Sosyal medya devi Facebook uyarısına göre bu Google Chrome uzantıları hemen kaldırılmalı. Kötü amaçlı uzantıların kullanıcı verilerini çaldığı tespit edildikten sonra, Chrome kullanıcılarından güvenlik durumlarını kontrol etmeleri istendi.

UpVoice ve Ads Feed Chrome isimli ödeme odaklı Chrome uzantılarının kullanıcılar için risk teşkil ettiği işaretlendi ve her iki şirket Facebook tarafından dava edildi. Sosyal medya devi, kullanıcı verilerinin hem Facebook hem de Instagram'dan izinsiz şekilde kopyalandığını fark ettikten sonra, her iki uzantının yapımcısıyla karşı karşıya geldi.

Bu Google Chrome uzantılarını neden kaldırmalısınız?

Facebook'un BrandTotal ve Unimania aleyhine açtığı dava, iki uzantının sırasıyla Eylül ve Kasım 2019'dan beri resmi Chrome Web Mağazasından indirilebileceğini belirtiyor. Chrome uzantılarından her biri 5.000 ve 10.000'den fazla yükleme gördü, bu da binlerce kullanıcının risk altında olabileceği anlamına geliyor.

Facebook sahte ödeme uzantılarına ilişkin "BrandTotal, çevrimiçi hediye kartları karşılığında ödemeler sunarak ve uzantıyı yükleyen kullanıcıların açık oturuma katıldığını iddia ederek kullanıcıları Google Chrome Mağazası'ndan UpVoice uzantısını yüklemeye ikna etti." diyor.

Veri toplayan Chrome uzantıları hala indirilebilir durumda

Facebook, iki uzantıyı Chrome Web Mağazası'ndan kaldırılması için birçok kez Google'la anlaşmaya çalıştığını söyledi ancak araçlar hala kullanılabilir durumda. Herhangi uzantıyı kullanan ve hala silmeyen kullanıcılar için Google Chrome uzantıları hemen kaldırmaları tavsiye ediliyor.

Chrome uzantılarına açılan dava, UpVoice uzantısının; Facebook, Instagram, Amazon, Twitter, LinkedIn, Pinterest ve YouTube'daki kullanıcı profillerinden veri aldığını ve Ads Feed'in ise; Facebook, Instagram, Amazon, Twitter ve YouTube profillerine erişen kullanıcılardan veri topladığını iddia ediyor.