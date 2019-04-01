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Facebook, "Bu Yazıyı Neden Görüyorum?" Özelliğini Yayınladı

Facebook'tan Bu Yazıyı Neden Görüyorum Özelliği
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

ABD’li sosyal medya devi Facebook, reklamların yanında görünen “Bu reklamı neden görüyorum?” özelliğinin benzerini, Haber Kaynağı için de yayınladı. Kullanıcılar bundan sonra Facebook’ta İlgi alanlarına dayalı gönderiler görüp görmediklerini kontrol etmek için akışlarını kişiselleştirebilecekler.

Mahremiyet odaklı yeni politikasıyla kullanıcılara çok daha fazla şeffaflık vadeden Facebook, platformun kanayan yarası olan pek çok konuyu geç de olsa ele almaya başladı. 

İki hafta önce Yeni Zelanda’da iki camiye gerçekleştirilen saldırının Facebook Live aracılığıyla canlı yayınlanması, şirketin bu ve benzeri olaylardaki rolünü yeniden tartışmaya açmıştı. 

Daha önce beyaz üstünlükçülerin görüşlerini paylaşmalarına tepkisiz kaldığı için kullanıcılar ve sivil toplum örgütleri tarafından sıkça eleştirilen Facebook, bu haftadan itibaren beyaz milliyetçiliği ve ayrımcılığı destekleyen içerikleri tamamen engellemeye hazırlanıyor.

facebook haber kaynağı yeni özellik

ABD’li şirket, bugün yaptığı açıklamada, Haber Kaynağına “Bu yazıyı neden görüyorum?” adlı yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Facebook’un yeni aracı, 2014’ten bu yana reklamların yanında görünen “Neden bu reklamı görüyorum?” özelliği ile benzer bir yaklaşıma sahip. 

Yeni araç, kullanıcılara bir gönderinin neden akışlarında göründüğü hakkında detaylı bilgi verecek. Kullanıcılar, arkadaşlarının gönderilerinin sağ köşesinde açılır menü olarak, “Bu yazıyı neden görüyorum?” sekmesine erişebilecek. 

Aynı menüde ayrıca, Önce Gör, Takip Etme, Haber Kaynağı Tercihleri ​​ve Gizlilik Kısayolları gibi seçenekler de olacak. Kullanıcılar, bu seçenekler vasıtasıyla akışlarında gördükleri gönderileri kişiselleştirebilecekler. 

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