Facebook Bugün İtibarıyla Beğenme ve Yorum Sayısını Gizleyecek

Facebook gönderilere gelen beğeni, tepki ve yorum sayısını gizlemeyi bugün itibarıyla belirli ülkelerde test edecek.

Belirli ülkelerde başlanacak test denemesi ile birlikte platform içerisindeki tepki sayısı, görüşler ve beğeniler yalnızca gönderiyi paylaşan kişi tarafından görülebilecek. Dün söz konusu durum hakkında açıklama yapan sosyal medya devi, bu testin şu an için Avustralya'da başlayacağını belirtti.

"Bu değişikliğin insanların deneyimini iyileştirip iyileştirmeyeceğini anlamak için geri bildirim toplayacağız." diyen Facebook, eğer beklediği gibi gitmezse bu özelliğe son verebilir. Kullanıcıların beğeni ve yorum kaygısı ile kendileri olamadıklarını ima eden sosyal medya devi, bu noktada herkesin daha samimi anılarını yükleyebileceği bir platform oluşturmak istiyor.

Benzer şekilde Instagram'ın da sahibi olan Facebook, geçtiğimiz aylarda Instagram için de benzer bir test sürecini başlatmıştı. Temmuz ayından bu yana yedi ülkede test edilen beğeni ve yorum sayısı gizleme hala devam ediyor. Şirket aldığı geri dönüşlere göre her iki platformun da test alanını genişletebilir ya da daraltabilir.