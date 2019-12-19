Facebook Bulut Oyun Servisi PlayGiga'yı Satın Aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, İspanya merkezli bulut oyun servisi PlayGiga ile satın alma görüşmelerini tamamladı. Halihazırda birden fazla ülkede bulut oyun hizmeti sunan PlayGiga’nın bundan sonra Facebook oyun takımı arasında yerini alacağı dile getirildi.

İspanya, İtalya, Arjantin ve Şili’de bulut sunucular üzerinden oyun oynanmasını sağlayan PlayGiga, giderek büyüyen bir ivmeye sahipti. Gün geçtikçe kitlesini artıran ve popülerleşen sistemi gözünden kaçırmayan Facebook, birkaç ay süren görüşmelerin ardından PlayGiga’yı satın aldı.

Facebook Gaming’in resmi Twitter adresi üzerinden anlaşmanın resmileştiği duyurdu. Yine benzer dakikalarda PlayGiga’nın internet sitesinde de “yeni bir deneyime doğru” şeklinde bir mesaj ile anlaşma doğrulanmış oldu.

Cinco Dias isimli internet sitesiyse anlaşmanın maddi tarafına dair merak edilenleri ortaya koydu. Siteye göre Facebook, bulut oyun servisini satın almak için PlayGiga’ya 70 milyon euro ödemeyi kabul etti.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now. — ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) 18 Aralık 2019

Bulut oyun servisleri gelişiyor

Birçok teknoloji uzmanı bulut oyun servisi pazarının önümüzdeki yıllarda gelişeceğini dile getiriyorlardı. Kısa süre önce Google’ın Stadia ile bu sektöre adım atması rekabeti daha da kızıştırırken, Facebook sektörden uzak kalmamak adına PlayGiga ile konu hakkında uzmanlığını artırma yoluna gitti.

PlayStation Now bulut oyun servisleri arasında ön plana çıkmayı başarırken, Amazon başta olmak üzere birçok şirketin konu hakkında geliştirmeler yapmaya çalıştığı, ortaya çıkan bilgiler arasında yerini almıştı.

Keza Facebook’un da kendi servisini geliştirdiği söyleniyordu. Şirket PlayGiga hamlesiyle hem tecrübeyi hem de birçok müşteriyi aynı anda satın almış oldu.

Bulut oyun servisi nedir?

Oyun oynamak için elimizde herhangi bir fiziki donanım olması gerekiyor. Bu bir bilgisayar ya da oyun konsolu olabilir; ancak bulut oyun servislerinde internete bağlanabilen herhangi bir cihaz, oyun konsolu yerine geçiyor.

Bulut oyun servisleri, oyunları sizin donanımınızda değil; kendi sunucularında çalıştırıyorlar. Siz de yeterli internet bağlantı hızınız varsa, en yüksek çözünürlükte çalıştırılan bu oyunları sadece kontrol ediyorsunuz. Böylece binlerce lira verip çok güçlü bilgisayarlar almak yerine aylık 9 dolar gibi fiyatlara, en kaliteli oyunları oynayabiliyorsunuz.