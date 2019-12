Facebook Bulut Oyun Servisi PlayGiga'yı Satın Aldı

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, İspanya merkezli bulut oyun servisi PlayGiga ile satın alma görüşmelerini tamamladı. Halihazırda birden fazla ülkede bulut oyun hizmeti sunan PlayGiga’nın bundan sonra Facebook oyun takımı arasında yerini alacağı dile getirildi.

İspanya, İtalya, Arjantin ve Şili’de bulut sunucular üzerinden oyun oynanmasını sağlayan PlayGiga, giderek büyüyen bir ivmeye sahipti. Gün geçtikçe kitlesini artıran ve popülerleşen sistemi gözünden kaçırmayan Facebook, birkaç ay süren görüşmelerin ardından PlayGiga’yı satın aldı.

Facebook Gaming’in resmi Twitter adresi üzerinden anlaşmanın resmileştiği duyurdu. Yine benzer dakikalarda PlayGiga’nın internet sitesinde de “yeni bir deneyime doğru” şeklinde bir mesaj ile anlaşma doğrulanmış oldu.

Cinco Dias isimli internet sitesiyse anlaşmanın maddi tarafına dair merak edilenleri ortaya koydu. Siteye göre Facebook, bulut oyun servisini satın almak için PlayGiga’ya 70 milyon euro ödemeyi kabul etti.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.