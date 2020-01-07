Facebook Bursa'ya Ofis Açacak

Facebook geliştiricilere daha yakından destek olabilmek adına çeşitli ofislerini hizmete almaya başlamıştı. Türkiye'de İstanbul merkezli 8 ilde ofis açmayı düşünen şirket, İstanbul sonrasındaki ofisinde tercihini Bursa olarak belirledi.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Facebook'un önümüzdeki dönemde dünya genelinde yedi farklı şehirde ofis açmayı resmileştirdiğini dile getirdi. Yedi şehirden bir tanesinin Bursa olduğunu aktaran Matlı, devasa sosyal medya şirketinin aldığı kararın şehirdeki genç geliştiriciler için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de TOBB ve Habitat işbirliğinde yapılacak çalışmalar için İstanbul’un belirlendiğini İstanbul’a bağlı olarak Bursa başta olmak üzere 8 ilde şubeleşmeye gidildiğini söyledi.

Bursa'nın Doğanbey Mahallesi içerisinde yer alan bir binada faaliyete geçecek olan Facebook ofisi ise 13 Ocak itibarıyla çalışmaya başlayacak.

Ticaret Borsası binası içerisinde bulunacak olan ofisin amacının genç girişimcilere dijital alanda yeni yeni açılımlar sağlamak olduğunu belirten Matlı, bu konu ile ilgili Bursa’daki bir üniversite ile protokol yaptıklarını gençlerin üniversite döneminden başlayarak dijitalleşme temelli iş modellerinin geliştirilmesinin önü açılacak” dedi.