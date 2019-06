'Facebook Calibra' ile Bir Banka’nın Logo Benzerliği Kafaları Karıştırdı

Çok sayıda insan, Facebook’un finansal hizmetlere girme fikrinden memnun değil. Yeni kurulan Current adlı bir bankanın ise Facebook ile daha büyük bir sorunu var. Çünkü Facebook’a bağlı bir kuruluş olan Calibra’nın kullandığı logo, Current bankasının logosuyla büyük benzerlik gösteriyor.

Bir 'daire' içerisinde basit bir 'yaklaşıklık işareti' kullanılarak oluşturulan logo, Current’ın logosuyla neredeyse tamamen aynı görünüyor. İki logonun karşılaştırıldığı bir görseli Twitter’da paylaşan banka, paylaşımında, "Sadece 1 boya kaleminiz kaldığında olan budur." ifadesine yer verdi.

2017 yılında kurulan yeni bir banka olan Current, çocuklar için tasarlanmış uygulama kontrollü bir bankamatik kartını hizmete sunmuş ve geçtiğimiz yılın sonunda da bir düzenli kontrol hesabını hizmete sunmuştu.

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD