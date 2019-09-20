Facebook Çalışanı, Ofiste İntihar Etti

Facebook'un genel merkezinde esrarengiz bir ölüm meydana geldi. Bir Facebook çalışanı California'da bulunan Menlo Park'ta intihar etti.

Facebook ofisinin 4. katına çıkan bir çalışan intihar ederek yaşamına son verdi. Facebook olayın ardından yaptığı açıklamada intihar eden kişinin bir Facebook çalışanı olduğunu doğruladı.

Facebook çalışanının neden intihar ettiği hakkında bir bilgi ne yazık ki bilinmiyor. Polis yaşananların hemen ardından inceleme başlattı. Menlo Park Polis Memurları ve Menlo Park Yangın Koruma Bölgesi personeli geldiklerinde kişinin hareketsiz halde olduğunu belirledi.

Bloomberg'e göre, intihar eden kişi Facebook'ta yazılım mühendisi olarak çalışmakta. Çalışanın ne iş yaptığı tam olarak biilinmiyor.

Bir Facebook sözcüsü yaptığımı açıklamada "Bugün çalışanlarımızdan birinin Menlo Park merkezimizde vefat ettiğini öğrendiğimiz için üzüldük. Soruşturmada polisle işbirliği yapıyoruz ve çalışanlarımıza destek veriyoruz" dedi. Çalışanan yoğun iş temposu yüzünden intihar ettiği söyleniyor.

İntihar eden Facebook çalışanın ismi henüz açıklanmadı. Konu hakkında detayların incelemelerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Konu hakkında yetkililer açıklama yaparsa sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!