Facebook Çalışanları Uyarıldı: Şirkette Çalıştığınızı Belli Etmeyin

Facebook çalışanları için önemli bir uyarı yapıldı. Şirketin personellerinden Joe Biden’ın başkanlık seçimini kazandığı tescillenirken Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen olaylar sonrasında harekete geçen sosyal medya platformunda çalıştığını açıkça söylememeleri ve topluma açık bir alanda hiçbir şekilde belli etmemeleri istendi.

Facebook Çalışanları İçin Önemli Bir Uyarı Yapıldı

6 Ocak 2021 tarihinde Capitol Hill’de âdeta kargaşa oluştu. Trump destekçisi insanlar, Joe Biden’ın Amerika Birleşik Devletleri 46. başkanlık seçimini kazandığı tescillenirken kongre binasına baskın düzenledi ve gösterinin ölümle sonuçlanmasına yol açtı. ABD Başkanı Trump ise kongre binasında gerçekleşen olaylar öncesi, sırası ve sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden kendisini destekleyerek kongre binasına baskın düzenleyenleri daha da kışkırtacak gönderiler paylaştı.

Sosyal medya platformları, Trump’ın şiddete teşvik edici gönderilerini hızla kaldırdı ve sosyal medya hesaplarını geçici süreliğine kapattı. Facebook ve Twitter, Trump’ın hesabına yaptırım uygulayan sosyal medya şirketlerinin başında geldi. İki sosyal medya platformu da Trump’ın destekçilerini daha fazla şiddete teşvik etmemesi için hesabını geçici bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ayaklanmanın ertesi gününde Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üzerinden yayımladığı gönderide aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.

“Son birkaç yıldır Başkan Trump’ın platformumuzu kendi kurallarımıza uygun şekilde kullanmasına izin veriyoruz. Politikalarımızı ihlal ettiği zamanlarda bazen gönderilerini kaldırdık bazen gönderilerini hassas olarak işaretledik. Bunu yaptık çünkü halkın siyaset konuşma ve tartışma hakkının olduğunuzu düşünüyoruz ancak şu anki durum öncekilerden farklı. Sergilenen bu hareketler, demokratik yollarla seçilmiş bir başkana karşı şiddetli kışkırtma yapmak için platformumuzun kullanılmasını içeriyor.” “Başkanın bu dönemde hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyor ve bu nedenle Facebook ve Instagram hesaplarına uyguladığımız yasağın süresini süresiz olarak veya en azından önümüzdeki iki hafta boyunca yeni başkan iktidara geçene kadar uzatıyoruz.”

5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki son ayaklanmadan sonra Trump’ın sosyal medya hesabını kalıcı veya ortalık sakinleşene kadar yasakladıktan sonra ABD Başkanı Trump’ın destekçilerinden sonra çok sayıda tepki almaya başladı.

Facebook, gelen tepkiler sonrasında 56.000’den fazla çalışanına her türlü tepkiden kaçınmaları ve dikkatli olmaları için Facebook markalı ürünleri kullanmaktan veya taşımaktan, Facebook ile bağlantılarının olduğunu belli etmekten kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.