Facebook, Casus Yazılım Geliştiren Kullanıcıların Hesaplarını Sildi

Çoğunlukla hükümetlere satılan casus yazılımlar oluşturmasıyla bilinen İsrailli firma NSO Group'un sekiz çalışanının Facebook ve Instagram hesapları askıya alındı. Bunun üzerine şirket çalışanları da Facebook'a dava açma kararı aldı.

Tel Aviv bölge mahkemesine açılan davaya göre; sekiz NSO Group çalışanı , kendileri ve akrabaları da dahil olmak üzere toplam 100 Facebook ve Instagram hesabının kaldırıldığını dile getirdi. Ancak bu atışmanın yeni olmadığını söyleyebiliriz. Daha önce NSO tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı yüzünden WhatsApp'a yönelik saldırılar yaşanmıştı.

Ayrıca davanın detaylarına göre çalışanlar, Facebook'a birkaç kez ulaşmaya çalıştı ancak sosyal ağ bu mesajları görmezden geldi. Konuya ilişkin dava raporunda ise "sosyal medya hakkı herkese sunulmalı" ifadesine yer verildi:

“Özel hesaplarımızı engellemek, Facebook'un bize karşı zararlı ve haksız bir önlemi. Kişisel bilgilerimizin arandığı ve kullanıldığı bilgisi bizi çok rahatsız ediyor. İsrail'in değerli şirketi NSO'nun çalışanları olmaktan gurur duyuyoruz, dünya çapında sayısız insanın hayatını kurtarıyoruz, yolumuzun adaletine inanıyoruz. Tüm dünyadaki hükümetlere suç ve terörle mücadelede yardımcı olmak için hareket etmeye devam edeceğiz."

"Tehditlere Önlem Almak Şirket Politikası"

Bu mesaja yönelik olarak davada cevap hakkını kullanan Facebook ise, çalışanların sosyal medya hesaplarının kaldırılmasını gerekli bir adım olarak nitelendirdi. Ek saldırılara karşı önlem aldığını ifade eden Facebook, her şirketin gizliliğe önem verdiğini vurguladı.