Facebook Casusluk Programıyla Bazı Gençlerin Tüm Verilerini Ele Geçirdi

Son günlerde kullanıcılarının verilerini hiçbir etik gözetmeksizin topladığı iddialarıyla karşı karşıya kalan Facebook, bugün yeni bir haberle daha sarsıldı. TechCrunch isimli internet sitesi, dünyanın en büyük sosyal medya şirketinin, yaklaşık 3 yıl boyunca ergenlik çağındaki bazı kullanıcılarına Facebook Research adını verdiği bir uygulamayı ve VPN altyapısını kullanmaları karşılığında aylık 20 dolar ödediğini ortaya çıkardı.

Facebook Research isimli Android ve iOS uygulamasını indiren kullanıcıların, bütün telefon aktivitelerini ve internet geçmişlerini elde eden Facebook, aylık 20 dolar ödeyerek, bir kullanıcının neredeyse bütün internet aktivitelerini toplamayı başarırken, bu girişimin ilk olmadığı da ortaya çıktı. Facebook, 2013 yılında satın aldığı VPN servisi Onavo Protect ile benzer bir işe girişmişti. Onavo’yu kullananların verilerini girdap gibi içine çeken Facebook, bütün bu işe uygulaması Apple tarafından App Store’dan yasaklanana kadar devam etmişti.

2016 yılından bu yana yaşları 13 ila 35 arasında değişen binlerce kullanıcıya ayda 20 dolar ödeyerek, Facebook Research isimli uygulamayı kurduran şirket, uygulamanın kurulması sırasında kullanıcılardan neredeyse her türlü izni istemişti. Bütün izinleri aldıktan sonra telefonun internet bağlantısını kendi VPN sunucularına taşıyan Facebook, böylece bir kullanıcının internet üzerinde yaptığı her şeyi görebilir olmuştu. Elde edilen bilgiler arasındaysa özel mesajlar, elektronik postalar, internet aramaları ve tarayıcı aktiviteleri gibi detaylar dahi yer alıyordu.

Facebook Project Atlas olarak anılan uygulamanın ilk olarak Applause, BetaBound ve uTest gibi uygulama testlerine katılıp para kazanabildiğiniz internet siteleri üzerinden yayıldığı söylenenler arasında yerini aldı. Hatta birçok beta sitesi 20 dolarlık uygulamanın reklamını yaparak, çok daha fazla kişiye ulaşmasına vesile oldular.

Facebook açıklama yapmadı

TechCrunch isimli internet sitesinin yaptığı haberden sonra Facebook tarafından konuya dair resmi açıklama gelmezken, internet sitesinin editörlerinin ulaştığı bazı Facebook çalışanları, Facebook Research adı altında kullanıcı alışkanları ve davranışlarını incelediklerini itiraf ettiler.

Facebook yaptığı uygulamayla birçok yasayı ihlal ederek yine devletleri ve onların yasalarını tanımadığını gösterirken, Apple’ın çok sıkı şekilde uyguladığı erişim yasaklarını da deldi. Uzun süre App Store’daki yasakları delerek araştırmaya devam eden Facebook, buna rağmen App Store’da herhangi bir yasağı aşmadıklarını söyledi; ancak bunu nasıl başardıklarını söylemedi.

Halihazırda araları gergin alan Apple ve Facebook’un bu haberden sonra daha da ateşli bir tartışmanın içine düşebilecekleri aktarıldı. Facebook Research uygulamasının Apple’ın kurallarını çiğnediği gün yüzüne çıkarsa, Apple’ın Facebook’un bütün uygulamalarını iOS’ten kaldırma gibi bir işe girişebileceği aktarılıyor.