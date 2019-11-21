Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Donald Trump ile Buluştu

Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump ile buluştu. Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump ile gizli bir görüşme yaptı.

Donald Trump ile Yemek Yediler!

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve yönetim kurulu üyesi Peter Thiel, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yemek yediler. Yemekte bir araya gelen CEO ve Peter Thiel, Donald Trump ile sohbet etti. Yemeğin ardından Mark Zuckerberg ve Peter Thiel Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Facebook konu hakkında yaptığı açıklamada "ABD'li bir firmanın CEO'su olarak Mark, ABD Başkanı ve eşinin Beyaz Saray davetini kabul etti" denildi. Mark Zuckerberg'in Donald Trump ile ne konuştuğu açıklanmadı.

Beyaz Saray buluşma ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz haftalarda yine Beyaz Saray'a gitmiş ve Oval Ofis'te Donald Trump ile görüşmüştü. Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Zuckerberg ile internet düzenlemeleri üzerine konuşmuştu.

Facebook'un gelecekte nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Facebook son dönemde gizlilik sorunları ile gündeme gelmekte.