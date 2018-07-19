Facebook CEO'su Zuckerberg: Eğer Biri Kovulacaksa Bu Ben Olmalıyım

“Eğer birileri kullanıcı verilerinin kötüye kullanılmasından dolayı kovulacaksa, bu ben olmalıyım.” bu sözler Cambridge Analytica skandalı nedeniyle tarihinin en zor günlerini yaşayan Facebook'un CEO’su Mark Zuckerberg’e ait.

Mart ayında patlak veren skandalda, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimlerindeki kampanyasında ve İngiltere’deki Brexit sürecinde önemli rol oynayan Londra merkezli politik danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri usulsüzce alarak politik seçimlere müdahale etmek için kullanmıştı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Amerikalı gazeteci Kara Swisher’a verdiği röportajda, Rusların ABD seçimlerine müdahalesi, verilerin usulsüzce kullanılması ve şirketin iş modeli olmak üzere birçok konuya değindi.

Zuckerberg’e, Cambridge Analytica skandalında kimin suçlu olduğu sorusunu yönelten Swisher çok ilginç bir yanıt aldı. Facebook CEO’su, “Bu platformu ben tasarladım. Eğer birisi verilerin kötüye kullanılmasından dolayı kovulacaksa, bu ben olmalıyım” dedi.

Zuckerberg ayrıca, Rus hükümetinin 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmek için sosyal medyayı kullandığını gösteren kanıtlara da değindi. Rus hacker grubu APT28’in, 2015 yılının ortalarında Facebook kullanıcılarının hesaplarını ele geçirmeye çalıştığını söyleyen Zuckerberg, konuyla ilgili FBI’ın bilgilendirildiğini açıkladı.

Sahte haberleri yaymak için açılan hesapları tespit etmede yavaş kaldıklarını itiraf eden Zuckerberg, platformun eksiklerini kapatmak ve Facebook'u daha güvenli bir hale getirmek için her zamankinden daha fazla çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Teknoloji dünyasının üç devi; Facebook, Twitter ve Google, Salı günü ABD Kongresi Yargı Komitesi’ne gönderdikleri mektupta, bu zamana kadar yaptıkları hatalar için üzgün olduklarını, ancak bütün suçun kendilerinde olmadığını söylemişti.