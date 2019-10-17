Facebook CEO’su Zuckerberg İfade Özgürlüğü Hakkında Konuşacak!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook’un kurucusu ve CEO’su olan Mark Zuckerberg, bu akşam düzenlenecek olan bir canlı yayında ifade özgürlüğü hakkında konuşacak.

Zuckerberg’in konuşması, Türkiye saati ile 20.00’da başlayacak ve kişisel Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak. Zuckerberg konuşmasında, ifade özgürlüğünden ve Facebook’un işleyişinden bahsedecek.

Kişisel ifade özgürlüğü ve Facebook’taki ifade özgürlüğü konularına da değinecek olan Zuckerberg, yapacağı konuşma üzerinde çok zaman harcadığını söyledi.

Son yıllarda bu konulara yoğun bir şekilde odaklandığını ve öğrendiklerini ayrı ayrı analiz ederek nihai sonuçlara ulaştığını belirten Zuckerberg, kendisine sorulacak olan sorulara vereceği cevapların herhangi bir kontrol mekanizmasından geçmeyeceğini de belirtti.

Türkiye saati ile 20.00’dan itibaren Facebook’tan canlı yayınlanacak olan konuşmasında Zuckerberg şunlardan bahsedecek;