Musk'tan Sonra Facebook CEO'su Zuckerberg Clubhouse'a Katıldı

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg Clubhouse'a katıldı. Zuckerberg, heyecan verici Clubhouse uygulamasındaki The Good Times Show'da yer aldı. Bu gösteri, Tesla CEO'su Elon Musk ve Robinhood CEO'su Vlad Tenev de dahil olmak üzere teknoloji devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin aktif olarak üzerinde çalıştığı bir konu olan sanal gerçeklik hakkında sohbet etmek için Clubhouse'a katıldı.

Son dönemin favori uygulaması Clubhouse ağının büyümesi hızla devam ediyor. Sesli toplantılara adanmış platform, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak giderek daha fazla merak uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın katıldığı Clubhouse'a şimdi de sosyal medya devi Mark Zuckerberg dahil oldu.

Dünyanın en etkili sosyal medya grubunun kurucusu olan Zuckerberg, sanal gerçeklik hakkında sohbet etmek için gelecek vaat eden bir toplantıya katıldı.

Zuckerberg'ün Clubhouse'a gelişi aslında bir sürprizdi. Odada bir Facebook çalışanı olmasına rağmen Clubhouse'a katılacağını duyurmadı. Alex Heath tarafından fark edilen bu toplantı, kısa sürede Clubhouse'a olan merakın artmasını sağladı.

Mark Zuckerberg on Clubhouse. Talking about AR/VR pic.twitter.com/q58WFh9bmW — Alex Heath (@alexeheath) February 5, 2021

Mark Zuckerberg Clubhouse sunucularını çökertti

Facebook kurucusunun kendi platformları dışında diğer sosyal mecraları kullanması pek alışılmış bir durum değil. Zuckerberg'ün dahil olduğu The Good Times Show isimli oda kısa süre içerisinde 5.000 kişilik maksimum kapasiteye ulaştı, ancak bir süre sonra aynı isimli resmi olmayan paralel odalar da oluşturuldu.

Zuckerberg'le birlikte Clubhouse'a başka bir isim daha katıldı: Megaupload'un (veya sadece Mega) kurucusu Kim Dotcom. Alman girişimci ve bilgisayar bilimcisi, Twitter üzerinden Clubhouse hesabını duyurdu ve takipçilerini kendisini takip etmeye davet etti.

Ancak ilk olarak Musk, ardından Zuckerberg ve Dotcom'un Clubhouse'a katılması sunucuların çökmesine yol açtı. Sosyal ağda milyonlarca aktif kullanıcı var. Fakat dakikalık yüklenmelere dayanacak şekilde tasarlanmadığı için bazı sorunlar yaşanmaya devam ediyoru.

Facebook CEO'su son zamanların favori sosyal ağı Clubhouse'la gerçekten ilgileniyorsa ne yapacağını tahmin etmek çok zor değil. Ya satın alma girişiminde bulunacak ya da Clubhouse'a rakip bir ürün geliştirmeye karar verecek.