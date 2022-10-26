Facebook'un Cezası Belli Oldu: Rekor Bir Ödeme Yapacak

Rekabet Kurumu'nun geçen sene Facebook'un çatı şirketi Meta'ya açtığı soruşturma sonuçlandı.

Ortaya çıkan skandallar doğrultusunda ülkemizde de soruşturma başlatılmıştı. 20 Ekim 2022 tarihli 22-48/706-299 sayılı karar resmi web sitesinden duyuruldu.

Rekabet Kurumu Soruşturma Kararını Duyurdu

Yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi: “Facebook’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Soruşturmada konusu geçen bir başka şirket de Madoka Turkey Bilişim Hizmeti LTD. ŞTİ. Bu şirkete dair yapılan açıklama da şu şekilde: “Hakkında soruşturma yürütülen Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin inceleme konusu faaliyetlerin sunumunda herhangi bir rolünün bulunmadığı, dolayısıyla dosya konusu soruşturma çerçevesinde değerlendirilen iddialar bakımından herhangi bir sorumluluğunun olamayacağına oybirliği ile karar verilmiştir.”

WhatsApp uygulamasında yapılan usulsüzlük sonucunda Facebook 346.717.193 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak. Ancak karar tebliğinden başlayarak 60 gün içinde itiraz etme hakkını kullanabilecek.