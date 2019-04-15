Facebook, Christchurch Saldırısının Ardından Politika Değişikliğine Gidiyor

Facebook, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısının sosyal medyada paylaşılmasının ardından canlı yayın hizmetine yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Avustralya merkezli The Sydney Morning Herald gazetesinin Facebook’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Facebook, platformun topluluk kurallarını ihlal eden kullanıcıların canlı yayın yapmasına izin vermeyecek.

15 Mart tarihinde Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen saldırıda 50 kişi vahşi bir şekilde katledilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant adındaki Avustralyalı terörist, saldırı anını Facebook Live üzerinden paylaşmıştı.

Milyonlarca insan tarafından paylaşılan görüntüler, ilk 24 saatte sosyal medyada viral haline geldi. Facebook, saldırıdan sonra 1,5 milyon videonun kaldırıldığını, bunların 1,2 milyon tanesinin ise yükleme sırasında silindiğini açıklamıştı.

Canlı yayın hizmetine yeni kısıtlamalar getirilebileceği fikri ilk olarak Facebook Baş İşletme Görevlisi (COO) Sheryl Sandberg tarafından dile getirilmişti.

Sandberg daha önce yaptığı açıklamada, “Daha fazlasını yapmamız gerektiğine dair geri bildirimler aldık. Terör saldırısının ardından Facebook Live’ın hizmet kurallarını güçledireceğiz ve platformlarımızda nefret söylemini azaltmak için daha fazla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya hükümeti canlı videolara zaman gecikmesi koyma önerisinde bulunmuştu. Televizyonlarda sıkça kullanılan bu yöntem, pratik olmadığı gerekçesiyle Facebook yönetimi tarafından kabul edilmemişti.