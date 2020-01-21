Facebook, Çin Devlet Başkanına Hakareti Teknik Hatayla Savundu

Facebook geçen günlerde Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping için kullanıcılarına sunduğu çeviride "Bay Foseptik Çukuru" ibaresini kullanmıştı. Çinliler konuya çok sert tepki verirken, sosyal medya devi olayı teknik hata ile aklamaya çalıştı.

Birkaç gün önce Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar'a ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret sonrasında Myanmar devlet kurumları yapılan görüşmeleri Facebook sayfalarına taşımışlardı.

Sayfalarında Myanmar'ın resmi dili Birmanca paylaşımlar yapan devlet kurumlarının bu paylaşımlarının Facebook otomatik çeviri hizmeti ile çevrilmesi istendiğinde ise ortaya ilginç sonuçlar çıkmıştı. Birmanca yazılan Xi Jinping ibaresini Facebook, İngilizce olarak "Mr. Shithole" olarak çevirmişti.

Xin Jinping ismi Birmanca farklı anlamlara gelmiyordu ve aynı haber Google Translate üzerinde çevrildiğinde benzer bir hatanın yaşanmadığı görülmüştü.

Çeviride teknik hata yaşandı

Yaşanan aksaklığın haber sitelerinde kendine yer bulmasının ardından Facebook resmi açıklama yaptı. Facebook yetkilisi, "Birmanca - İngilizce çeviride yaşanan bu teknik hatayı hemen düzelttik. Bundan sonra böyle bir sorun yaşanmayacağına emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getiren Facebook, "Birmanca'da 'xi' ve 'shi' kelimeleri yanyana geldiğinde foseptik çukuru anlamına geliyor. Yaşanan hata otomatik çeviri servisinin bunu birleşik kelime sanmasından kaynaklandı" dedi.