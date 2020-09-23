Facebook ABD'ye Karşı Çin Propagandası Düzenleyen Ağı Çökertti

Facebook ABD'nin siyasetine müdahale eden Çin ve Filipin ordusundaki kullanıcılarla bağlantıları olan yüzlerce koordine edilmiş sahte Facebook hesabını kaldırdığını söyledi.

ABD'li şirket Çin ve Filipinler merkezli iki farklı ağdaki tüm hesapların "yabancı veya devlet kurumu adına gerçek dışı davranış" olarak tanımladığı hükümet müdahalesi politikasını ihlal ettiği için sahte Facebook hesaplarının kaldırıldığını söyledi.

Facebook güvenlik başkanı Nathaniel Gleicher gönderisinde "Bu faaliyetin arkasındaki insanlar birbirleriyle koordineli çalıştılar ve operasyonlarının merkezi bir parçası olarak sahte hesaplar ile diğer kullanıcıları kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda yanılttılar" diyor.

Facebook'ta Çin ve Filipinler destekli siyasi kampanya

Facebook'un verilerine göre Çin'den toplam 155 Facebook hesabı, 11 Facebook sayfası, 9 Facebook grubu ve 6 Instagram hesabı kaldırıldı. Yaklaşık 133 bin kullanıcı Çin ağındaki bu sayfaları takip etti ve yaklaşık 61 bin kullanıcı ise gruplara katıldı.

Ayrıca Facebook, ABD hedefli gönderilerde hesaplar etki yaratamazken Filipinler'deki faaliyetler yüz binlerce kişiye ulaştı. Filipinler'de iç siyaset odaklı ağda askeri ve polis bağlantıları olduğu bulundu ve 2019 ila 2020 yılları arasında faaliyetlerini hızlandırmış olduğunu ortaya çıkardı.

ABD başkanlık seçimlerine birkaç hafta kala Facebook üzerinden Çin siyaseti odaklı kampanyaların oluşturulması gayet normal görünüyorken Facebook ise bu gruplara geçit vermeyeceğini söylüyor.