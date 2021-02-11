Facebook Clubhouse Benzeri Uygulama Yapmayı Planlıyor

New York Times'ın haberine göre Facebook Clubhouse benzeri uygulama üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Sosyal medya devi, Snapchat ve TikTok'tan sonra popüler olan başka bir sosyalleşme uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Facebook Clubhouse Benzeri Uygulama İçin Çalışıyor

Çarşamba günü New York Times tarafından bildirilenlere göre Facebook yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Paylaşılan bilgilere göre Clubhouse'un temel işlevlerinin kopyalanmasını amaçlayan yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Şirket, bunun için özel bir ekip oluşturdu ve platformun temel amacına benzer bir amaç taşıyan bir platform ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Haberde yer alan bilgiler, Facebook'un dikkatleri üzerinde toplayan yeni projesinin sosyal medya kullanıcılarına ses tabanlı sohbet odaları oluşturmasına olanak sağlamayı amaçladığını gösteriyor. Aynı haberdeki bilgilere göre bu proje şimdilik geliştirme aşamasında ancak ekip mümkün olan en kısa süre içerisinde hizmetin geliştirme sürecinin sonuna gelmeyi ve hizmeti kullanıcılar ile buluşturmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve hatta Facebook'un CEO'su olan Mark Zuckerberg de dahil olmak üzere dünya çapında birçok tanınmış isim, yeni sosyal medya uygulaması Clubhouse'u ziyaret etmiş ve platform içerisinde bir süre boyunca vakit geçirmişti.

Clubhouse'un temel işlevi ses tabanlı bir iletişim sunmaktır. Kullanıcıların sesli sohbetlere dahil olmak için öncelikle bir oda kurması veya mevcut bir odaya katılması, odanın yöneticisinden konuşmacı yetkisi alması gerekiyor. Twitter daha önce Spaces isimli benzer bir işleve sahip olmuş olsa da Clubhouse'un yakaladığı popülaritenin yakınından bile geçememişti.

Facebook, New York Times'ın haberini henüz resmi olarak onaylamamış olsa da Facebook ve onun yan kuruluşları (Instagram vb.) rakiplerinin temel özelliklerini daha önce sayısız kez kopyalamıştı. Örneğin Snapchat'in kullanılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi olan "hikayeler" özelliği, Facebook tarafından alınıp kullanılmıştı.

Şirket bunu yaparak özelliğin bütün sosyal medya platformları tarafından kullanılmasına da öncülük etti. İnternet kullanıcılarının bu özelliği hiç almayacağını düşündüğü LinkedIn ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları dahi hikayeler özelliğini her ne kadar geç de olsa almış oldu.

Facebook'un geçmişte bu tür hamlelerde sıkça bulunmuş olması, Clubhouse gibi bir proje üzerinde çalıştığı iddialarını da destekliyor ancak son söz elbette ki şirketin resmi açıklamasına bağlı olacaktır. Sizin bu konuya ilişkin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.