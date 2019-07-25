Facebook Çok Ağır Darbe Aldı: 5 Milyar Dolar Ceza

Facebook'un başını çok ağrıtacağı baştan beri binilen Cambridge Analytica skandalı, gerçekten de beklendiği gibi oldu. Şirket uzun bir süredir 50 milyon kullanıcının verilerini sızdırma suçundan dolayı mahkeme sürecindeydi. Londra merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica ve Facebook ikilisinin ilk cezası belli oldu. İşte haberimizin detayları.

Veri skandalı ile ilgili kısaca bir hatırlatma yapmakta fayda var. Özellikle de siyasi konularda veri depolamak isteyen Cambridge Analytica, 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini Facebook'tan aldı. Her ne kadar Facebook bu konuda kendilerinin haberlerinin olmadığını söylese bile, yine de bu pek inandırıcı gelmiyor. Facebook Dünya genelinde protesto ediliyordu ve ağır bir para cezası alacağı da söylentiler arasındaydı.

Facebook şirketine 5 milyar dolar ceza kesildi

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından yapılan açıklamada Facebook'a 5 milyar dolar para cezası kesildiği ifade edildi. Şirkete verilen ceza sadece bu olmadı. Aynı zamanda bundan sonra herhangi bir veri ihlali olması durumunda Federal Ticaret Komisyonu ile ortaklaşa çalışılacağı sözü de alındı.

Ayrıca Facebook'a Muhtemelen 2019 yılı içerisinde neredeyse her kuruluştan para cezası yağacak. Şirkete ceza kesen diğer bir diğer kuruluş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) oldu. Facebook ve bu kuruluş arasında, politika değişimleri ve 100 milyon dolarlık ceza içeren bir anlaşma yapıldı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Facebook hisselerinin değeri %1.2'lik düşüş yaşadı. Ayrıca şirketin değeri 6 milyar dolarlık gerilemeyle 570 milyar dolara düştü. Facebook'un geleceği ve alınan bu cezalar ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.