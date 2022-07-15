Facebook'a Çoklu Profil Özelliği Geliyor

Facebook, bazı kullanıcıların bir testin parçası olarak birden fazla profile sahip olmasına izin verecek. Şirket yeni özelliği bugün duyurdu ve Meta, rakiplerinin artan rekabeti arasında kullanıcıları platformda kalmaya teşvik etmek için yeni yollar aradığından bu özellik büyük bir değişime işaret ediyor.

Testin bir parçası olarak bazı Facebook kullanıcıları, orijinal hesaplarına bağlı dört adede kadar ek profil oluşturma olanağına sahip olacak. Buradaki amaç, ek profillerin biri arkadaşlar için, biri iş arkadaşları için ve diğerleri ilgi grupları ve farklı alanlarla etkileşim kurmak gibi farklı amaçlar için kullanılabilmesidir. Kullanıcıların hâlâ bir hesabı olacak ancak birkaç tıklamayla profiller arasında geçiş yapabilecekler.

Bir Hesaptaki İhlal Tüm Hesapları Etkileyecek

Sözcü Leonard Lam'a göre profiller Facebook'un politikalarına tabi olacak ve bir profildeki ihlaller, hesabı bir bütün olarak etkileyecek. Lam ayrıca özelliği anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların deneyimlerini ilgi alanlarına ve ilişkilere göre uyarlamalarına yardımcı olmak için insanların tek bir Facebook hesabına bağlı birden fazla profile sahip olmasının bir yolunu test ediyoruz. Facebook'u kullanan herkes kurallarımıza uymaya devam etmelidir."

Lam, yedek profiller platformun politikalarını ihlal etmediği ve sayılar veya özel karakterler içermediği sürece, fazladan profil oluşturan kullanıcıların görünen adları için gerçek kimliklerini kullanmalarına gerek kalmayacağını söylüyor.

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