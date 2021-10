Facebook'un Çökmesi ile Oculus Kulaklıkları Devre Dışı Kaldı

Facebook'un çökmesi Oculus kulaklıkları da vurdu. Facebook.com alan adı geçici olarak kaybolduğu için dünyanın her yerinden Facebook kullanıcıları sosyal ağa erişemedi. Facebook, uzun süreli kesintinin kullanıcı verilerini tehlikeye atmadığını söylüyor, ancak oldukça sıkıcı bir ağ hatasıydı.

Facebook, VR kulaklık üreticisi Oculus'un sahibi ve tartışmalı bir şekilde Oculus Quest kullanıcılarının Facebook hesabıyla oturum açmasını gerektiriyor. Birçok Quest sahibi Reddit'ten paylaştığı yazılarda, bazı sorunlardan bahsetti.

Bazıları kesinti sırasında kulaklıklarını Steam'de VR oyunları oynamak için kullanabildiklerini söylüyor, ancak bazıları ise Oculus kitaplıklarını yükleyemediklerini ve kutudan Quest 2'yi yeni çıkaranlar ilk kurulumu tamamlayamadıklarını bildirdi.

Oculus PC uygulamasını başlatan bazı kullanıcılar internet bağlantısı algılamadığını söylüyor, Oculus web sitesi de zaten kapalıydı.

Oculus bir blog yazısında, "Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. Ekipler, işleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çok çalışıyor ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Facebook CTO'su Mike Schroepfer, kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını tweetledi.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible