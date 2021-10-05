Facebook'un Çökmesi ile Oculus Kulaklıkları Devre Dışı Kaldı

Facebook'un çökmesi Oculus kulaklıkları da vurdu. Facebook.com alan adı geçici olarak kaybolduğu için dünyanın her yerinden Facebook kullanıcıları sosyal ağa erişemedi. Facebook, uzun süreli kesintinin kullanıcı verilerini tehlikeye atmadığını söylüyor, ancak oldukça sıkıcı bir ağ hatasıydı.

Facebook, VR kulaklık üreticisi Oculus'un sahibi ve tartışmalı bir şekilde Oculus Quest kullanıcılarının Facebook hesabıyla oturum açmasını gerektiriyor. Birçok Quest sahibi Reddit'ten paylaştığı yazılarda, bazı sorunlardan bahsetti.

Bazıları kesinti sırasında kulaklıklarını Steam'de VR oyunları oynamak için kullanabildiklerini söylüyor, ancak bazıları ise Oculus kitaplıklarını yükleyemediklerini ve kutudan Quest 2'yi yeni çıkaranlar ilk kurulumu tamamlayamadıklarını bildirdi.

Oculus PC uygulamasını başlatan bazı kullanıcılar internet bağlantısı algılamadığını söylüyor, Oculus web sitesi de zaten kapalıydı.

Oculus bir blog yazısında, "Bazı kişilerin uygulamalarımıza ve ürünlerimize erişmekte sorun yaşadığının farkındayız. Ekipler, işleri olabildiğince çabuk normale döndürmek için çok çalışıyor ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Facebook CTO'su Mike Schroepfer, kesintinin ağ sorunlarından kaynaklandığını tweetledi.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Facebook'un çökmesi Oculus kulaklıkları nasıl etkiledi?

En basit olası açıklama, birinin işleri batırdığıyla alakalı. Durum hakkında içeriden bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir kişinin Reddit gönderisi, sorunun, onarım için fiziksel donanım erişimi gerektiren bir BGP yapılandırma hatasından kaynaklandığını ortaya koydu.

Şu anda sosyal medya sitelerindeki (Facebook hariç) tüm spekülasyonlara rağmen bir saldırı gerçekleştiğine dair kanıt yok.

Siber tehdit istihbarat şirketi Bad Packets'in baş araştırma görevlisi Troy Mursch verdiği demeçte, "Facebook'un kesintisi DNS'den kaynaklanıyor gibi görünüyor; ancak bu, sorunun yalnızca bir belirtisi" dedi.

Mursch'un söylediği ve diğer uzmanların hemfikir olduğu temel sorun, Facebook'un DNS ad sunucularının IP adreslerini içeren sözde Border Gateway Protocol'ü geri çekmesiydi. DNS internetin telefon rehberiyse, BGP onun navigasyon sistemidir, yani bilgi otoyolunda seyahat ederken hangi rota verilerinin alacağına karar verir.

ABD'den bilgi aktaran bazı gazeteciler ise problemin beklenenden büyük olabileceğinin sinyallerini vermeye başlamışlardı. Hatta bazı kaynaklar, bütün Facebook sunucularının silindiğini dahi iddia etmeye başladılar.

Tüm bu iddialar birbirini izlerken, Facebook ise sunucu güvenliği ekiplerinden bir tanesini Kaliforniya'ya doğru yola çıkarmıştı. Sunuculara yerinde müdahale etmeye giden ekibin çalışmaları sonrasında erişim probleminin çözüldüğü dile getirildi.