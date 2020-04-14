Facebook, Coronavirüsü 5G'ye Bağlayan Kullanıcılarını Engelliyor

Facebook geçtiğimiz hafta sonu iki farklı 5G karşıtı grubu engelledi ve üyelerin "şiddeti teşvik etme politikalarını" ihlal ettiklerini belirtti. Gr up üyeleri ayrıca 5G'yi koronavirüs salgınıyla ilişkilendiren yanlış bilgileri de destekliyordu.

Yaklaşık 60 bin üyeye yakın " Stop 5G Group" isimli grubu kaldıran ve üyelerini platformdan engelleyen Facebook, bir diğer 5G ile Koronavirüsü birleştiren "Destroy 5G Save Our Children" grubunu da engellediklerini duyurdu.

Gruplardaki paylaşımlara yönelik yapılan araştırmalarda "5G Cehennem Kuleleri" konulu 400'den fazla paylaşım yapıldığı gözlemlendi. Hatta geçtiğimiz hafta İngiltere'deki 5G telefon direklerini ateşe veren kişilerin yine bu gruplardan olduğu aktarıldı.

Facebook sözcüsü kapatılan gruplarla ilgili şunları söyledi: "5G direklerine yönelik saldırıları teşvik eden ve içerik politikalarımızı açıkça ihlal eden bu anti-5G kullanıcılarını engelliyor ve bir dizi sayfa, grup ve yayını Facebook'tan kaldırıyoruz"

"5G, Koronavirüsün Yayılmasını Hızlandırıyor" İddiası

Anti-5G aktivistleri, 5G radyo dalgalarının insanlara zarar verdiğine ve Koronavirüsün yaydığına inanıyor. Fakat 5G diğer radyasyon türlerine kıyasla düşük enerjili ve araştırmalar 5G'nin kansere neden olmadığı sonucunu gösteriyor. Yine de yeni tip Koronavirüsün patlak vermesinden bu yana anti-5G komplocuları büyüyorlar.