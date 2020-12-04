Facebook, COVID-19 Aşıları Hakkındaki İddiaları Yasaklıyor

Facebook COVID-19 aşıları hakkındaki iddiaların kökünü kazıyacak. ABD'li sosyal medya devi tarafından başlatılan yeni politikayla birlikte aşı hakkında asılsız komplo uyduran içeriklerin kaldırılacağı açıklandı.

İngiltere, Pfizer / BioNTech aşısını uygulamaya hazırlanırken Facebook ise COVID-19 aşıları hakkındaki yanlış iddiaları kaldırmaya başlayacağını duyurdu. Bu, Facebook'un aşılama karşıtı söylemleri engellemek için şimdiye kadar aldığı en büyük hareket olacak.

ABD'li sosyal medya devinin aldığı yeni kurallara göre; COVID-19 aşıları hakkında yanlış iddialarda bulunan içerikler halk sağlığı uzmanları tarafından çürütüldükten sonra Facebook ve Instagram'dan kaldırılacak. Şirket, Mart ayından bu yana 12 milyon içeriğe uygulanan COVID-19 hakkındaki yanlış iddiaları kaldırma politikasının genişletildiğini söylüyor.

Bir Facebook sözcüsü, "COVID-19 aşılarının yakında tüm dünyada yayılacağına dair son haberler göz önüne alındığında, Facebook ve Instagram'da aşılarla ilgili yanlış iddiaları halk sağlığı uzmanları tarafından doğrulandıktan sonra kaldırmaya başlayacağız" dedi ve şöyle devam etti: "Bu, virüsle ilgili fiziksel zarara yol açabilecek yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için politikamızı uygulamanın başka bir yolu olacak."

Facebook COVID-19 aşıları hakkındaki iddiaların kökünü kazıyacak

Facebook, platformdan kaldırılacak içeriklerin "aşıların güvenliği, etkinliği, içerikleri veya yan etkileri hakkında yanlış iddialar" hakkında olacağını söyledi. Bu, Koronavirüs aşılarının mikroçip içerdiği iddiaları veya belirli popülasyonların rızaları olmadan aşılandığı gibi yanlış olduğu bilinen komplo teorilerini kapsıyor.

2018 yılında Facebook, aşılama karşıtı içeriğin platformunda kontrol edilmeden yayılmasının önüne geçmişti. 2018 Temmuz döneminde fiziksel zarara yol açabilecek yanlış bilgileri silme politikasını duyuran Facebook, o zamandan beri aşılarla ilgili komplo teorilerini kontrol altına almayı başardı.

Şirket ayrıca 2019 yılında aşı aldatmacalarının yayılmasını azaltmak amacıyla yanlış bilgi içeren reklamları yasakladı ve aşıya karşı yanlış bilgi yayan grupları veya sayfaları bastıracağını duyurdu.