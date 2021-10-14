Facebook Daha Az Politik Haber Kaynağını 75 Ülkede Test Ediyor

Facebook daha az politik haber kaynağı güncellemesi ile üzerindeki siyasi baskıdan kurtulmak istiyor. ABD'li şirketin yeni tasarımı, daha az politik gönderi toplamak ve insanlara dağıtmak üzerine kurulu. Mark Zuckerberg sosyal medyayı daha eğlenceli bir yapmayı planlıyor.

Facebook, haber kaynağından siyasi içeriği ayıklama çabasını yavaş yavaş genişletiyor. Facebook tarafından paylaşılan bir güncellemede, şirketin şimdi 75 yeni ülkede “daha ​​az politik” haber kaynağını test ettiği söylendi.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kosta Rika, İsveç, İspanya, İrlanda, Kanada, Brezilya ve Endonezya'da yenilenen haber kaynağının bir versiyonunu zaten tanıtmıştı. Ancak son güncelleme, çabada önemli bir genişlemeye işaret ediyor ve dahil olan toplam ülke sayısını 80'den fazlaya getiriyor.

Facebook daha az politik haber kaynağı sunmak istiyor

Facebook, teste katılacak en son ülkeleri belirlemedi, ancak bir sözcü, şirketin haber kaynağı değişikliklerini her ülkedeki küçük bir insan yüzdesine gösterdiğini doğruladı. Sözcü, yaklaşan seçimleri olan ve “çatışma riski yüksek” olan ülkelerin testlere dahil edilmediğini de sözlerine ekledi.

Mark Zuckerberg, haber kaynağını daha az politik hale getirme planlarını ilk olarak Ocak ayında duyurdu. Şirket CEO'su verdiği demeçte, "İnsanlar siyasetin ve mücadelenin deneyimlerini ele geçirmesini istemiyor" dedi.

Değişiklikleri daha fazla ülkeye yaymak, Facebook'un platformundaki sıcaklığı nasıl düşüreceği hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir; bu, şirket katılımı artırmak için hizmetini kızdırmakla suçlandığından özellikle yararlı olabilir.

Aynı zamanda şirket, değişikliklerin yayıncılara zarar verebileceğini kabul etti. Facebook, güncellenmiş bir blog gönderisinde, "Bu testlerden daha fazla bilgi elde ettikçe, öğrendiklerimizle ilgili güncellemeleri paylaşacağız ve buna göre değişiklikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.