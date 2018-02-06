Facebook, Daha Fazla Video İçerik İçin Reklam Gelirlerini Paylaşabilir

Video izletme ve paylaşma konusunda rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan Facebook, yakın zaman önce video konusunda atağa kalkarak, Facebook Watch sekmesini duyurmuştu. Ortaya çıkan yeni haberlere göreyse Facebook yakın zaman sonra YouTube’ta olduğu şekle benzer bir reklam geliri paylaşma programı başlatabilir.

Bir yandan YouTube’un önlenemez yükselişi, diğer taraftan Netflix ve Hulu gibi temelde video gösterme platformları olan mecraların inanılmaz gelirlere ulaşması, sosyal medya devi Facebook’u harekete geçirmişti. Ağustos ayı itibarıyla şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde görüntülenebilen Facebook Watch sekmesini duyuran şirket, yeni sekmesinde kaliteli video içerikleri sergilemeye başlamıştı. Bugün ortaya atılan yeni haberlerdeyse Watch sekmesini daha da ileriye götürmek isteyen Facebook’un, reklam geliri paylaşma yöntemine gidebileceği söylendi.

Haberi yapan CNBC, Facebook’un oluşturacağı yeni “katmanlı reklam paylaşımı” sisteminde, içerik üreticilerinin videolarını Facebook Watch’a ücretsiz olarak yüklemesine izin vereceği ve bu videolarda gösterilen reklamlardan elde edilen gelirin bir kısmını içerik üreticisine vereceğini aktardı. Halihazırda YouTube üzerinde kullanılan reklam geliri paylaşımı modelinin bir benzerini hayata geçirmeye hazırlanan Facebook’un, orijinal videolar üretmek için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar dolar ayırdığı da daha önce haberleştirilmişti.

Ayrılan bütçeyle sadece Facebook üzerinden izlenebilen videolar, diziler ve filmler üretmeyi planlayan şirketin, reklam paylaşımı modeliyle farklı video içeriklerini bünyesine çekmeye çalışacağı vurgulandı. Sosyal medya devinin bununla da kalmayarak, bazı medya ürünlerinin haklarını satın almak için 10.000 dolardan 500.000 dolara uzanan ödemeler yapmaya hazır olduğu da söylenenler arasında kendine yer buldu.