Facebook Dating'e Yeni Özellik Geldi

Tinder'a rakip olarak çıkan ve kısa sürede büyük bir kitle toplayan arkadaşlık uygulaması Facebook Dating'e yepyeni bir özellik geldi. Facebook'un uygulaması içerisinden geçiş yapılanbilen Dating servisi kullanıcılar tarafından çok sevilmekte.

Facebook Dating'e Hikayeler Özelliği Geldi

18 yaşından küçüklerin kullanamadığı uygulamaya hikayeler özelliği geldi. Instagram ve Facebook'da paylaştığınız hikayeleri Facebook Dating'de de paylaşabileceksiniz.Facebook Dating'den sorumlu ürün müdürü Charmaine Hung, yaptığı açıklamada yeni gelen hikayeler özelliğinin insanların birbirileri ile eşleşmelerini kolaylaştıracağını söyledi.

Yeni gelen hikayeler özelliği Facebook ve Instagram'da hali hazırda bulunan özelliğe çok benzemekte. Hemen aşağıdan yeni gelen özelliğin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Facebook Dating tamamiyle ücretsiz ve hizmet içerisinde hiçbir reklam veya uygulama içi satın alma yer almamakta.. Facebook Dating, Tinder'ın çalışma mantığına benzer bir şekilde çalışmakta.

Kullanıcılar uygulamayı sağ kaydırarak yeni arkadaşlar bulabilmekte. Facebook Dating şu anda 20 ülkede aktif. Bu ülkeler arasında şimdilik ne yazık ki Türkiye bulunmamakta. Facebook yaptığı açıklamada, Facebook Dating'in gelecek yılın başlarında Avrupa bölgesinde kullanıma açılacağını söyledi.