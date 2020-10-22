Tinder Benzeri Facebook Dating Avrupa'da Kullanıma Açıldı

Tinder benzeri arkadaşlık uygulaması Facebook Dating nasıl kullanılır? Geçtiğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Avrupa'da kullanılması yasaklanan Facebook Dating tekrardan erişime açıldı. İşte 20 ülkede hizmete giren Facebook Dating arkadaşlık hizmeti.

Halihazırda dünya çapında yirmi ülkede mevcut olan Facebook Dating, birkaç aylık gecikmenin ardından Avrupa'da erişime açıldı. Arkadaşlık uygulaması, ilk olarak Sevgililer Günü'nde piyasaya sürülmüş ancak İrlanda'daki yerel düzenleyicilerin veri koruma endişeleri yarattığını söylemesinin ardından askıya alınmıştı.

Facebook Dating nasıl kullanılır?

Facebook uygulamasında yeni bir sekme olarak görünen bu flört servisi; kullanıcıların tercihlerine, ilgi alanlarına ve Facebook'taki etkinliklerine göre eşleşen profilleri bulabiliyor. Kullanıcılar, eşleştikleri profillere gerçekten ilgilendiklerini göstermek için beğenebilir, mesaj gönderebilir ve hatta Tinder'daki "Super Like" özelliğine benzer "Secret Crush" yollayabilir.

İrlanda Veri Komisyonu yerel düzenleyici yardımcısı Graham Doyle, sosyal medya devinin, flört hizmetine ilişkin kişisel verileri işlemesi hakkında ayrıntılı açıklamalar sağlayacağını ve böylelikle kullanıcıların daha güvende kalabileceğini dile getirdi.

"Bu hafta AB genelinde piyasaya sürülen Facebook Dating'i izlemeye devam edeceğiz" dedi ve şöyle ekledi: "Facebook, Dating özelliği kapsamında mevcut Facebook arkadaşlarını potansiyel eşleşme olarak önermeyecek, Dating'e katıldığında arkadaşları bilgilendirilmeyecek ve Facebook Haber Akışında herhangi bir flört etkinliği gösterilmeyecek."

Facebook ise yeni hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha fazla insanın ilgi alanları, etkinlikler ve gruplar gibi ortak şeyler aracılığıyla anlamlı ilişkiler bulmasına yardımcı olmak için Avrupa'da Facebook Dating'i başlatıyoruz" dedi.

Facebook Dating, 2018'de resmi olarak duyurulduktan sonra Eylül 2019'da piyasaya sürüldü. Avrupa'da geçtiğimiz Sevgililer Günü döneminde açılmayı planlayan Facebook, İrlanda Veri Komisyonu'nun itirazlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Halihazırda AB ülkelerinde erişime açılan Facebook Dating'in Türkiye'de kullanımda olmadığını belirtelim. Konuya ilişkin açıklama yapmayan Facebook, bu hizmetini Türkiye'de başlatıp başlatmayacağı hakkında bilgi vermedi. Peki ya siz Facebook Dating hakkında ne düşünüyorsuz, sizce Facebook Dating Türkiye'de tercih edilir mi?