Facebook, DeepFake Videolarını Yasakladı

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook, yaptığı değişiklik sonrasında sahibi olduğu platformlarda DeepFake teknolojisi kullanılarak oluşturulan videoların yasaklanmasına karar verdiğini duyurdu. Bu karardan sonra Facebook, Facebook Messenger, Instagram ve WhatsApp üzerinde DeepFake videolarının yayınlanması konusunda kimi kısıtlamalar getirilecek.

DeepFake, yapay zeka ya da makine öğrenimi kullanarak çalışan ve bazı videolarda yer alan kişilerin yüzlerinin yerine başka yüzler koyulmasını sağlanan teknolojiye verilen isimi ifade ediyor. DeepFake kullanılarak oluşturulan videoların bazılarının gerçekliği çok yüksek olduğundan kimi kullanıcılar, videonun üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını anlayamıyorlar. Örneğin; bir yeşilçam filminde Kemal Sunal karakterinin yerine DeepFake kullanılarak daha genç bir kişinin görüntüleri konuluyor ve sanki o kişi yeşilçamda rol almış gibi görünebiliyor.

2020 ABD Seçimleri öncesinde siyasi olarak insanları yanıltacak videoların yayılmasını engellemek adına kullanıcı sözleşmesinde önemli değişiklikler yapan Facebook, yeni kararı sonrasında DeepFake teknolojisi kullanan videoları tamamen yasaklama kararı aldı.

(Çok kaliteli bir örneği olmasa da deepfake yöntemiyle hazırlanmış Kemal Sunal ve maske videosu)

Daha önce Sarhoş Nancy Pelosi videosu ABD'nin gündemini bir süre meşgul etmişti. Videoda, sarhoş bir kişinin yüzüne Pelosi'nin yüzü konulmuş ve ortaya çıkan video çok kaliteli olması sebebiyle izleyenlerin çoğunu ikna etmeyi başarmıştı.

DeepFake yasaklama kararına rağmen bunun mizah, parodi ya da eleştiri için yapılan videoları kapsamayacağı dile getirildi. Yasaklanan videoların, tamamen manipülasyon amacıyla yapılan ve Facebook platformlarını kullananları yanıltmaya yönelik videoları kapsadığı aktarıldı.

DeepFake tarafından manipüle edilen videolar ise Facebook üzerinden tamamen silinmeyecek; bunun yerine videoların gerçek olmadığına dair uyarı eklenecek. Facebook bu uygulamasını ise şöyle savundu: "Videoyu tamamen silsek bile o video internetin her köşesinde bulunabilir olacak. Bunun için videonun sahte olduğunu belirterek, kullanıcılarımızı bilinçlendirmek istiyoruz."