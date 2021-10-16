Facebook Detaylı Hedefleme ile Tek Bir Kullanıcı Hedeflenebiliyor

Facebook detaylı hedefleme araçları ile yalnızca tek bir kullanıcıyı hedef almak mümkün olabilir. İspanya ve Avusturya'dan akademisyenler ve bilgisayar bilimcilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, sosyal medya platformunun kullanıcı hakkında ne kadar korkutucu derecede veri topladığını da ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bir kullanıcının benzersiz bir şekilde tanımlanma olasılığı üzerinde durdu. İspanya ve Avusturya'daki akademisyenlerin iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmada Facebook'un hedefleme araçlarının her bir reklamın sadece tek bir Facebook kullanıcısına ulaşabileceği şekilde yayımlamanın mümkün olabileceğine vurgu yapıldı.

Facebook Detaylı Hedefleme Araçları, Tehlike mi Oluşturuyor?

Araştırma, Facebook'un reklam hedefleme araçlarının kötü niyetlerle kullanılıp kullanılamayacağı ile ilgili soru işaretlerini de gün yüzüne çıkardı. Öyle ki sosyal medya platformunun insanlar hakkında topladığı ve toplamaya da devam ettiği kişisel veriler, onların tanımlanmasında kullanılabilir.

Araştırma sayesinde elde edilen endişe verici bulgular, Facebook'u kişiselleştirilebilir reklamlar yüzünden zor günler beklediğinin bir işareti olabilir. Son günlerde çeşitli nedenlerden ötürü ana hedef haline gelen sosyal medya şirketi daha büyük bir baskının altında kalabilir ve bunun sonucunda da bu tür reklamların daha kontrollü bir hale getirilmesi sağlanabilir.

Tek Bir Kişiyi Hedeflemeyi Önlemenin Bir Yolu Var mı?

Tek bir sosyal medya kullanıcısını hedef almayı engellemenin tek bir yolu var ki o da Facebook'un kapsamlı hedefleme seçeneklerini daraltmasından ve kullanıcılar hakkında topladığı veri miktarını azaltmasından geçiyor.

Araştırmacılar, tek bir Facebook kullanıcısının başarılı bir şekilde hedeflendiği sonuca ulaşmak için birden fazla sosyal medya kampanyası başlattı. Facebook'un sağladığı verilere göz atan araştırmacılar, hedef kitlenin sadece 1 kişiden oluştuğunu gözlemledi.

Gerçekleştirilen araştırmanın Facebook'un son günlerdeki gizlilik temelli sorunlarının daha da büyümesine yol açabileceği ve şirkete açılan davalarda kullanılabileceği düşünülüyor. Ayrıca araştırma, pek çok uzmana göre bu yıl gerçekleştirilen en önemli 10 gizlilik araştırması arasında yer alıyor.

Peki, sizin Facebook reklam hedefleme araçları ile sadece tek bir kullanıcının hedef alınabilmesi ile ilgili düşünceleriniz neler? Bu konu ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın.