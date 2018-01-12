Facebook, Devrim Niteliğindeki Yeniliğini Açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, çok yakın bir zaman içinde radikal bir değişim yaşayacak. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamada; News Feed (Haber Akışı) algoritmasında değişikliğe gideceklerini ve insanların daha az reklam, haber ve tanıtım göreceklerini ifade etti.

Facebook, 2 milyar kullanıcısını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Sosyal medya devi, kullanıcıların arkadaşlarıyla ve aileleriyle olan etkileşimlerini artırmak ve daha kaliteli bir deneyim sunmak için Haber Kaynağı'ndaki reklam ve tanıtım gibi içeriklerin sayısını azaltacak. Böylece, kullanıcıların ön sayfalarında daha fazla aile ve arkadaşlardan gelen paylaşımları görmeleri sağlanacak.

Mark Zuckerberg, bu önemli değişiklik ile ilgili Facebook sayfasından bir yazı paylaştı. Hayata geçirecekleri yenilikle insanların Facebook'ta harcağı zamanın daha değerli ve anlamlı olacağını söyleyen Zuckerberg, "Verdiğimiz hizmetin yalnızca eğlence amaçlı olmaması aynı zamanda insanların mutluluğuna odaklı olmasının sorumluluğunu hissediyoruz. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz" dedi.

İnsanların sosyal medyayı değer verdikleri insanlarla bağlantı kurmak için kullandığını ve bu nedenle çok büyük bir misyonlarının olduğunu ifade eden Zuckerberg, "Kullanıcılardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tanıtımların, haber kaynağı sayfasındaki özel paylaşımları görünmez yaptığı yönünde bildirimler aldık. Pasif bir şekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar aydınlatıcı ve eğlendirici olsalar da, kişi için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nasıl kurguladığımız konusunda önemli bir değişikliğe gidiyoruz" yorumunda bulundu.

Facebook, birkaç hafta içinde bu önemli değişikliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Zuckerberg'in bu adımını, platformdaki sahte haberleri ve "clikbait" olarak adlandırılan tık tuzağını azaltmak için giriştiği mücadelenin bir parçası olarak nitelendiriyor.

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