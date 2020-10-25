Gittikçe Çoğalan Facebook Dolandırıcılık Reklamları Endişelendiriyor!

Facebook kullanıcıları, 2019 yılında sosyal medya platformunda insanları dolandırmak için oluşturulan sahte reklamlar yüzünden yaklaşık olarak 134 milyon dolar kaybetti. Dolandırıcılık için başvurulan Facebook dolandırıcılık reklamları yüzünden kullanıcıların kaybettiği miktar o kadar şaşırtıcı ki insanların büyük bir kısmı sosyal medya platformunun güvenli olmadığını düşünüyor ve bu kullanıcıların çoğu hesabını kapatmayı düşünüyor.

Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan bir rapora göre sosyal medya kullanıcılarını dolandırmak için Facebook dolandırıcılık reklamları kullanan kişilerin sayısı son zamanlarda oldukça büyük bir sayıya ulaştı. Paylaşılan rapordaki verilere göre reklamların bu tür amaçlarla kullanılması giderek daha yaygın hale geliyor.

Bu tür zarar verici reklamlar, 2020 yılının ilk altı ayında Facebook kullanan tüketicilerin yaklaşık olarak 117 milyon dolar kaybetmesine neden oldu. Son zamanlarda bildirilen vakaların sayısına bakılırsa özellikle son çeyrekle bu sayının ikiye katlanması bekleniyor. 2020'nin ilk çeyreğinde ortalama olarak 8 milyon kişi bu reklamlara yönelik şikayetlerde bulundu. İkinci çeyrekte bu şikayet miktarı iki katına çıktı ve aynı çeyrekte 16 milyon dolandırıcılık niteliğine sahip reklamlardan ötürü sosyal medya platformundaki kullanıcılar oldukça fazla para kaybetti.

Bugünlerde çevrim içi alışverişlerin büyük bir kısmının sosyal medya platformlarında gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda insanları dolandırmak için kullanılan bu tür reklamların ne kadar çok tehlike saçtığına dair tahminde bulunmak zor olmuyor. Facebook'taki alışveriş reklamlarına tıklayan kullanıcıların bildirimlerine göre sipariş ettikleri ürünü alamıyor. Satıcılardan parasını geri isteyen kullanıcılar büyük bir çoğunlukla satıcıdan cevap alamıyor.

Facebook Dolandırıcılık Reklamları İçin Nasıl Önlemler Alınmalı?

• İlk olarak Facebook'ta gördüğünüz reklamlara hemen tıklamamalısınız. Sosyal medya platformunda gördüğünüz reklamların siz ve diğer kullanıcıları dolandırmak için oluşturulan reklamlar olarak varsayarsanız onlara daha az güveneceksinizdir.

• Son zamanlarda getirdiği özelliklerle e-ticaret sektörüne de dahil olmak istediği izlenimi veren sosyal medya platformunda dolandırılmamak için ikinci olarak alacağınız önlem ise alışveriş yaparken yorumlara güvenmemek olmalıdır. Bu yorumların sizin gibi normal kullanıcılar tarafından atılma ihtimali de bulunuyor ancak dolandırıcılık niteliğine sahip reklamların sahipleri büyük bir çoğunlukla olumsuz yorumları siliyor ve kendi yaptığı yorumların görüntülenmesini sağlıyor.

• Ürün veya hizmet sattığını iddia eden birinin en azından web sitesi, telefon numarası ve benzeri bilgilerinin olduğundan emin olun. Facebook dolandırıcılık reklamları ile ilgili bir problem yaşamamak için markanın ismini arama motorunda, forumlarda ve benzeri platformlarda aratabilirsiniz. Bu sizi markanın ne kadar güvenilir olduğunu öğrenmekte kullanabileceğiniz tarafsız yorumlara ulaştırabilir.