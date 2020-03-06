Facebook, Donald Trump'ın Seçim Reklamlarını Kaldırdı

Dünyanın en büüyk sosyal medya şirketi Facebook, Perşembe günü Donald Trump tarafından paylaşılan ve 2020 seçimlerine dair bilgiler içeren reklamı, yanlış bilgilendirme içerdiği gerekçesiyle kaldırdığını duyurdu.

Facebook üzerinden başlatılan reklam kampanyası, Başkan Yardımcısı Mike Pence sayfasından açılmıştı. Reklam önce resmi seçim sitesindeki bir ankete, sonrasında da bağış kampanyasına yönlendirme yapıyordu. Reklam kampanyasında şu ibarelere yer verilmişti: "Anketimize yanıt verecek SENİN GİBİ vatansever Amerikalılar arıyoruz. Böylece EYALETİNİZDE seçimi nasıl kazabileceğimizi net şekilde görebiliriz."

Sosyal medya ve internet üzerine haberler yapan Political Information isimli internet sitesi tarafından ilk kez fark edilen reklam, aslında başlatıldığında Facebook politikalarını ihlal etmiyordu. Daha doğrusu incelemeden geçtiğinde, reklam politikalarının ihlal edildiği fark edilmemişti. Reklamın tekrar incelenmesinin ardından, yapılanların Facebook ilkelerine aykırı olduğu görüldü.

Facebook, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı duyuru ile siyasi reklamların yanlış bilgilendirme içermemeleri gerektiğini dile getirmişti. Yanlış bilgilendirme içeren reklamların direkt olarak kaldırılacağını aktaran şirket, özellikle 2020 ABD Başkanlık seçimleri sırasında çok dikkatli olacağını belirtmişti.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, "Amerikan seçimleri öncesinde uygulamamız gereken ciddi politika değişiklikleri vardı. Bu değişikliğin sonucunu Perşembe günü yaptığımız uygulama net biçimde gördük" dedi.