Facebook Drone ile Uzaydan Bedava İnternet Dağıtacak

İnternet erişimine müsait olmayan yerlere internet götürebilmek için büyük çalışmalar yürüten Facebook, en nihayetinde Airbus’ın drone projesini kullanma kararı aldı. Airbus dronelarının 30 kilometre yükseklikten internet bağlantısı dağıtacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Avustralya'da başlanılması planlanan test uçuşları kapsamında Facebook ve Airbus birlikte hareket etmesi konusunda anlaşmaya varıldı. İki firmanın planladığı testleri gösteren bir belgeyle ortaya çıkan anlaşma kapsamında Facebook'un, Airbus Zephyr droneunu kullanacağı dile getirildi. Bu dronelar aracılığıyla stratosferden dünya yüzeyine internet erişimi sağlanması hedefleniyor.

Her ne kadar anlaşma belgeleri ortaya çıksa da şirketler Avustralya'da test yapacaklarını duyurmadıklarını belirtmek gerekiyor. Yalnızca geçtiğimiz yıl içerisinde Avustralya hükümetinden izin almaya çalıştığı sızdırılan Airbus'ın, planlanan uçuşları gerçekleştirmediği ve bu konuda dronelarla ilgili problem yaşandığı düşünülüyor.

Bedava İnternetin Amacı Kullanıcı Sayısını Çoğaltmak

'Free Basics' isimli projesiyle bedava internete büyük önem veren Facebook, hala internet kullanılmayan bölgelere uzaydan internet sağlamayı planlıyor. Bu şekilde daha fazla internet kullanıcısına sahip olacak Facebook'un, Airbus droneları ile yapacağı test uçuşlarını dört gözle bekliyoruz.