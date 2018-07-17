Facebook, Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulanlarını Açıkladı

Sosyal medya devi Facebook, 2018 Dünya Kupası ile ilgili kullanıcı eğilimlerini içeren çeşitli istatistikler paylaştı. Dünya Kupası’nın en çok konuşulanları başlığıyla açıklanan listelerde, ilginç detaylar yer aldı.

Dünya çapında 383 milyondan fazla kullanıcının Dünya Kupası hakkında etkileşime geçtiklerini söyleyen Facebook, kupanın oynandığı süre zarfında 2.3 milyardan fazla Dünya Kupası gönderisinin paylaşıldığını söyledi. Kupa boyunca sırasıyla Brezilya, Arjantin, Fransa, Rusya ve Meksika’nın en çok konuşulan ülkeler olduğu dile getirilirken, Lionel Messi, Neymar, Ronaldo, Coutinho ve Muhammed Salah’ın üzerinde en çok tartışılan futbolcular oldukları belirtildi. Paylaşılan bilgiler yardımıyla oluşturulan listeler ise şöyle oldu:

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulan Takımları

Brezilya Arjantin Fransa Rusya Meksika

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulan Futbolcuları

Lionel Messi Neymar Cristiano Ronaldo Philippe Coutinho Mohamed Salah

2018 Dünya Kupası'nın En Sevilen Paylaşımı

Meksika milli takımı futbolcusu Raúl Jiménez’in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf.

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Etkileşim Alan Paylaşımları

Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Paylaşılan Anları