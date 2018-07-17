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Facebook, Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulanlarını Açıkladı

Facebook 2018 Dünya Kupası
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Sosyal medya devi Facebook, 2018 Dünya Kupası ile ilgili kullanıcı eğilimlerini içeren çeşitli istatistikler paylaştı. Dünya Kupası’nın en çok konuşulanları başlığıyla açıklanan listelerde, ilginç detaylar yer aldı.

2018 World Cup Facebook Trends

Dünya çapında 383 milyondan fazla kullanıcının Dünya Kupası hakkında etkileşime geçtiklerini söyleyen Facebook, kupanın oynandığı süre zarfında 2.3 milyardan fazla Dünya Kupası gönderisinin paylaşıldığını söyledi. Kupa boyunca sırasıyla Brezilya, Arjantin, Fransa, Rusya ve Meksika’nın en çok konuşulan ülkeler olduğu dile getirilirken, Lionel Messi, Neymar, Ronaldo, Coutinho ve Muhammed Salah’ın üzerinde en çok tartışılan futbolcular oldukları belirtildi. Paylaşılan bilgiler yardımıyla oluşturulan listeler ise şöyle oldu:

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulan Takımları

  1. Brezilya
  2. Arjantin
  3. Fransa
  4. Rusya
  5. Meksika

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Konuşulan Futbolcuları

  1. Lionel Messi
  2. Neymar
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Philippe Coutinho
  5. Mohamed Salah

2018 Dünya Kupası'nın En Sevilen Paylaşımı

Meksika milli takımı futbolcusu Raúl Jiménez’in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf.

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Etkileşim Alan Paylaşımları

  1. Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı
  2. Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım
  3. Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım

2018 Dünya Kupası'nın En Çok Paylaşılan Anları

  1. Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması
  2. Paul Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi
  3. 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Sosyal Medya
ETİKETLER: facebook dünya kupası

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