Facebook Duygusal Robotlarıyla Yalnızlıkları Bitirmek İstiyor

Facebook dünyayı keşfedebilen, nesneleri ve insanları tanımlayabilen ve kullanıcıların uzaktan arkadaş edinebilmelerini sağlayan 'duygusal açıdan hassas' robotlar üretmeyi planlıyor.

Facebook'un başvurduğu 'duygusal robot' patentine göre; içerisinde yer alacak sensörler sayesinde robotlar, insanlarla etkileşimde bulunabilecek, insanların duygusal durumlarını anlayabilecek ve insanların söylediklerini dinleyebilecekler. Aynı zamanda bu robotlar video görüntüleyebiliyor ve insanlarla sohbet başlatabiliyor.

Kamera, mikrofon, hoparlör ve diğer algı sensörlerine sahip olacak robotlar, muhtemel duygu durumlarını değerlendirmek için karşılaştıkları insanların yüzlerini ve vücut dillerini tarayabilecek, daha sonra bu duyguları yorumlayabilecek.

Facebook'un Geleceği Robotları mı Bağlı?

Facebook'un patent başvurusunda bulunduğu bu robot tasarımlarının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Ancak robot teknolojisine farklı bir açıdan yaklaşmak isteyen Facebook, kendi platformlarını robotlara taşımak istiyor olabilir.