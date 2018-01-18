Facebook, Eş Zamanlı Video İzleme Özelliğini Duyurdu

Eğer uzakta bulunan arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle veya ailenizle aynı şeylere gülmek, yorum yapmak ve birlikte eğlenmek istiyorsanız Facebook tarafından duyurulan yeni "Watch Party" özelliği hoşunuza gidecektir.

Facebook üzerinde her gün milyonlarca video paylaşılıyor ve bu videolar ister istemez haber akışımıza düşüyor. Bazı videolarda sevimli hayvanlar, bazılarında mizahi içerikler, bazılarında da hoşumuza gitmeyecek sahneler yer alıyor ve bu görüntüleri sevdiklerimizle, tanıdıklarımızla ve dostlarımızla paylaşabiliyoruz. Facebook canlı yayınlarında ise durum biraz daha farklı, bu videoları bütün kullanıcılar eş zamanlı olarak izleyebilmekte ve yorum yaparak etkileşime geçebilmekte. Bu durum daha ilginç bir Facebook video izleme tecrübesi yaratıyordu. Şimdi ise Facebook canlı videolarında bulunan bu eş zamanlı izleme ve etkileşime geçme özelliği diğer Facebook videolarına da taşınacak.

Facebook'un üst düzey yöneticilerinden olan Fidji Simo tarafından paylaşılan bilgilere göre, Watch Party özelliğinden aynı Facebook grubuna üye olan kullanıcılar faydalanabilecek. Grup yöneticileri tarafından seçilecek videolar eş zamanlı izlenmeye açılabilecek, bu videolara Facebook üzerinde herkesin erişimine açık videolar da dahil olabilecek. Videoyu aynı anda izleyen kullanıcılar aynı anda yorum yapabilecek, tepki verebilecek ve tecrübelerini paylaşabilecekler.

Facebook'un yeni özelliğinin eğitimde de kullanılabilmesi mümkün. Bu sayede görsel materyallere yer veren sınavlar ve testler yapılabilir. Videoyu izleyen öğrencilerden belirlenen süre içinde cevap vermeleri istenebilir. Görsel bir içerikle öğrenmenin daha kolay olduğu düşünülürse Watch Party oldukça kullanışlı olabilecek bir özellik.

Watch Party özelliğinin şu an test sürecinde olduğu bildirilmekte. Özelliği Facebook üzerinde aktif olarak görebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.