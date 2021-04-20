Facebook Açıkladı: Covid-19'dan Sonra Evden Çalışmaya Devam

Facebook'tan evden çalışmaya devam kararı. Sosyal medya devi Facebook'tan gelen son açıklama, Covid-19 sonrasında evden çalışmaya devam edileceğini gösteriyor. ABD'li şirket, ofislerinin en fazla yüzde 50 kapasiteyle çalışabileceğini düşünüyor.

Facebook, diğer teknoloji devleri fikirden kaçıyor gibi görünse bile, çalışanlarının evden çalışmaya devam edebileceğini söylüyor. Sosyal medya şirketi BBC'ye uzaktan çalışmanın "gelecekteki iş modeli" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Facebook'ta uygun rollere sahip kişiler, yöneticilerin onayına tabi olarak kalıcı uzaktan çalışma için başvurabilirler. Silikon Vadisi yöneticileri, geçen yıl uzaktan çalışmaya geçişi onaylamakta hızlı davrandılar, bazıları bunun salgından sonra bile devam edebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin önümüzdeki beş ila on yıl içinde uzaktan çalışabileceğini tahmin etmişti. Twitter CEO'su Jack Dorsey, çalışanlarının sonsuza kadar evden çalışabileceğini duyurmasıyla merak konusu olmuştu.

Ancak zaman geçtikçe evden çalışmanın bazı dezavantajları ortaya çıktı. Microsoft CEO'su Satya Nadella Ekim ayında düzenlenen bir konferansta, özel hayat ile iş hayatı arasındaki bölünme eksikliğinin "bazen işte uyuyormuşsunuz gibi hissettirdiği" anlamına geldiğini dile getirdi. Geçtiğimiz ay Google ise çalışanlarını ofise geri getirme takvimini yayınlamıştı.

Facebook'tan evden çalışmaya devam kararı

Koronavirüs krizi, ofis yerine evde çalışmaya hızlı bir geçişe neden oldu. Firmalar salgının ötesine bakarken, birçok şirket, çalışanları ofise geri getirip getirmeme veya evde kalmalarına izin verip vermeme hakkında kararlar alıyor.

Facebook People Growth Başkan Yardımcısı Brynn Harrington, bazı çalışanların evde gerçekten başarılı olduğunu ve bunu yapmaya devam edeceklerini dile getirdi. "Örneğin, çocuklarına daha yakın olan ve işe gidip gelme sürelerini kısaltmaktan ve iş günlerini optimize etmekten mutlu olan ebeveynler, evden çalışmaktan heyecan duyuyorlar" dedi.

Ancak bunun herkes için kolay olmadığını kabul ediyor. Harrington, "Açıkçası sağlıklı bir uzaktan çalışma döneminde değiliz. Özel bakım alan çalışanlarımız var, küçük apartmanlarda yaşayan çalışanlarımız var ve bu insanlar çaresizce ofise dönmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Facebook evden çalışmaya devam edeceğini söylese de salgın sonrasında Silikon Vadisi ofisini yeniden açmayı planlıyor. En büyük ofis, en erken Eylül ayına kadar yüzde 50 kapasiteye ulaşmadan çalışmaya başlayacak.