Facebook Fotoğraf Yedekleme Aracı Herkese Açıldı

Facebook fotoğraflarını indirip Facebook hesabını kapatmak isteyenler için Facebook fotoğraf yedekleme aracı sosyal medya devi tarafından sunuldu. Tüm kullanıcılara açılan yeni dışa aktarma aracı ile kullanıcılar Facebook fotoğraflarını Google Fotoğraflar’a yedekleyebiliyor. Facebook fotoğraf yedekleme uygulamalarına ihtiyaç da ortadan kalktı. Detaylar haberimizde.

Facebook Fotoğraf Yedekleme Uygulamasına Artık Gerek Yok!

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıl kullanıcıların Facebook fotoğraflarını Google Fotoğraflar’a aktarmalarına izin verecek yeni bir araç sunacaklarını açıklamıştı. Facebook’un yeni kullanıma sunacağı tüm özellikler gibi öncelikle Amerika’ya açıldı. Nisan ayında Amerika ve Kanada’da kullanıma sunulan dışa aktarma aracı artık global olarak açıldı. Facebook fotoğraflarını yedeklemek isteyenler için kullanışlı bir araç.

Facebook Fotoğraf ve Videoları Yedeklemek İçin Harika Bir Araç

Facebook’un son skandalları göz önüne alındığında hesaplarını kapatmayı düşünebilecek birçok kişinin olduğundan eminiz. Yıllar boyunca bir ton fotoğraf biriktirmiş olabilirsiniz, muhtemelen kaybetmek istemezsiniz. Facebook’ta şimdiye kadar paylaştığınız tüm fotoğrafları ve videoları Google Fotoğraflar’a yedekleyerek Facebook hesabınızı güvenle kapatabilirsiniz.

Aynı zamanda harika bir yedekleme aracı olarak hizmet ediyor. Birden fazla yedeklemeye sahip olmak her zaman iyi bir şey çünkü bir yedekleme kaynağının başarısız olması durumunda başka bir seçeneğiniz daha olur. Facebook, gelecekte Google Fotoğraflar’a alternatifler sunmayı planladıklarını belirtti.

Facebook Fotoğrafları Yedekleme - Google Fotoğraflara Aktarma