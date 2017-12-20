Facebook, Fotoğrafı Yüklenen Kullanıcıları Bilgilendirecek

Facebook’ta biri sizin de yer aldığınız bir fotoğrafı yüklediğinde bundan haberinizin olması için ya o kullanıcının sizi etiketlemesi gerekir ya da fotoğrafı gören birinin size haber vermesi gerekiyor. Ancak Facebook, fotoğrafı paylaşılan kullanıcının bundan haberdar olmasını garantilemek istiyor. Bunun için geliştirilen yüz tanıma sistemi yakın gelecekte kullanıma sunulacak.

Facebook, yüz tanıma sistemiyle fotoğrafı tanımlı olan kullanıcıların bir fotoğrafının yüklenmesi halinde kullanıcılara bildirim gönderecek. Böylelikle izinsiz fotoğraf yüklemelerinin önüne geçmek amaçlanıyor. Facebook, kullanıcıların bu özellikten faydalanmalarını şart koşmuyor. Ancak kullanıcılar isterse, Facebook o kullanıcının yüz şablonunu kayıt altına alabiliyor. Bu özelliğin cüzi bir ücret de olsa ücretli olması konuşuluyor. İzni olmaksızın fotoğrafının paylaşılmasından çok rahatsızlık duyan kullanıcılar az bir miktar ödeyerek bunun önüne geçebilir.

Facebook’un yüz tanıma sistemiyle aldığı önlem her ülkenin gizlilik kanunları farklı olduğundan ilk etapta yalnızca ABD’de geçerli olacak. Facebook’un bu hamlesinin daha önce yapılan şantaja karşı mücadele duyurusuyla da tutarlı olması dikkatlerden kaçmadı.