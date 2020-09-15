Facebook Gaming Yayıncıları Telifli Müzik Çalmakta Serbest

Sosyal medya devi Facebook yaptığı anlaşma sayesinde Facebook Gaming yayıncılarının artık canlı yayın sırasında telif hakkıyla korunan müzikleri çalabileceklerini söyledi.

ABD'li dev Facebook yayınladığı blog gönderisinde müzik endüstrisiyle yaptığı ortaklık sayesinde Facebook Gaming yayıncılarına "geniş bir popüler müzik kataloğu" hazırladıklarını aktardı. Facebook artık çeşitli kategorilerde şarkılar eklemek için Universal Music, Warner Music ve Sony Music de dahil olmak üzere müzik şirketleriyle çalışıyor.

Sosyal medya devinin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü ücretsiz yayın akış hizmeti sağlayan Facebook Gaming, kullanıcıların canlı yayınları izlemesine, anında oyun oynamasına ve oyun grupları aracılığıyla başka oyuncularla bağlantı kurulmasının önüne açıyor.

Facebook Gaming'de telif hakkıyla korunan müzikleri nasıl çalacağım?

Facebook telif hakkıyla korunan müziklerin kullanımını tüm içerik oluşturucularına genişletene kadar, ortak içerik oluşturucular dışındaki herkesin Sound Collection'daki telifsiz müzik seçeneklerini kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca Facebook, yayıncıların müzik çalmak yerine oyun oynamaya odaklanması gerektiğini aktardı. "Müziğin arka planda kalması ve sizin sesinizin anlaşması şartıyla her türlü telif hakkına sahip müziği çalabilirsiniz" diyor ve yayıncılara şu uyarıyı yapıyor: "Oyun oynamadan sadece müzik çalmaya izin verilmez"