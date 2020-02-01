Facebook Gaming, Trollerle Mücadele İçin Yeni bir Yöntem Geliştirdi

Facebook'un oyun servisi Facebook Gaming, içerik oluşturucuları için sohbet ve daha fazlasına yönelik etkileşim kuralı koyabilecekleri yeni bir araç seti tanıttı. Bu araçlar sayesinde yayını "trollemeye" kalkışanlar yayından uzaklaştırılabilecek.

Sosyal ağ, video oyunu uzmanı olan Fair Play Alliance ile birlikte çalışarak hem içerik oluşturucuların hem de moderatörlerin sohbette paylaşılan içerik türünü yönetebileceği kurallar oluşturdu. Bu araç seti, yayıncıların canlı yayına başladığında sohbetlerine uygulanacak önceden ayarlanmış kuralları seçmelerine olanak tanıyacak.

İçerik oluşturucuları canlı yayının, nasıl gideceğine ve izleyicilerin neler yapması gerektiğine dair özel açıklamalar ekleyebilecek. Kullanıcıların, sohbete yorum yapmalarına izin verilmeden önce kurallara uymayı kabul etmeleri gerekecek. İçerik oluşturucuları yayından önce izleyicilerine "kaba olma", "küfür etme", "s ınırlara saygı göster" gibi kurallar koyabilecek.

Yeni araç kiti ile içerik oluşturucular ve moderatörler yorumları kaldırabilir, görüntüleyenleri kısa bir süre için sessize alabilir veya kullanıcıları engelleyebilir. Ayrıca kullanıcı yasaklandıktan sonra yayını izlemeye devam edebilir ancak diğer kişilere yorum yapamaz.

Facebook Gaming ürün yöneticisi Clara Siegel, sosyal ağın şu anda bu kuralları küçük bir grup oluşturucu ile test ettiğini ve önümüzdeki aylarda bunları küresel olarak sunacaklarını dile getirdi. Siegel şu şekilde devam etti:

“Oyunların zaman içinde değiştiğini biliyoruz ve oynayan insanlar da değişti, bu yüzden olumlu konuşmalar için kılavuzlar belirlemeye yardımcı olarak kitler ve kurallar koymamız gerekiyor"