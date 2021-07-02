Facebook Gaming ve Ubisoft Ortaklığı Geliyor!

Facebook Gaming ve Ubisoft iş birliği resmi olarak duyuruldu. Android işletim sistemli cihazlarda kullanıcıların ücretsiz olarak oyun yayını yapmalarına ve bunun yanı sıra indirmeye gerek olmadan oyun oynamalarına olanak sağlayan hizmet için planlanan yeni iş birliği ile oyuncular belirli Ubisoft oyunlarına da Facebook'un hizmetini kullanarak erişim sağlayabilecek.

Kullanıcıların Android'in resmi uygulama mağazasında yer alan Facebook Gaming uygulamasını indirerek erişebileceği bulut oyun hizmetinde şu anda Roller Coaster, Tycoon Touch, State of Survival ve Lego Legacy Heroes Unboxed da dahil olmak üzere 25'ten fazla oyun yer alıyor.

Facebook Gaming ve Ubisoft İş Birliğinde Gelecek Oyunlar

Assassin’s Creed Rebellion: Yalnızca mobil cihazlara özel olarak geliştirilen video oyunu, orijinal Assasin's Creed karakterleri ve Rebellion'a özel olarak eklenen yeni karakterler de dahil olmak üzere 70'in üzerinde karakter ile kendi kardeşliğini geliştirmenize olanak sağlıyor.

Yalnızca mobil cihazlara özel olarak geliştirilen video oyunu, orijinal Assasin's Creed karakterleri ve Rebellion'a özel olarak eklenen yeni karakterler de dahil olmak üzere 70'in üzerinde karakter ile kendi kardeşliğini geliştirmenize olanak sağlıyor. Hungry Shark Evolution: Doymanın ne olduğunu bilmeyen bir köpek balığını yönetecek olsaydınız ne yapardınız? Bu mobil oyunda önünüze çıkan her şeyi yemeniz isteniyor ve bunu yaparken mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca hayatta kalmanız gerekiyor. Bir mobil oyuna göre çok gelişmiş grafiklere sahip olan Hungry Shark'ta çeşitli meydan okuma görevlerini tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ederek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bunları yaparken internet bağlantısına da ihtiyacınız olmadığını unutmayın.

Doymanın ne olduğunu bilmeyen bir köpek balığını yönetecek olsaydınız ne yapardınız? Bu mobil oyunda önünüze çıkan her şeyi yemeniz isteniyor ve bunu yaparken mümkün olduğu kadar uzun bir süre boyunca hayatta kalmanız gerekiyor. Bir mobil oyuna göre çok gelişmiş grafiklere sahip olan Hungry Shark'ta çeşitli meydan okuma görevlerini tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ederek eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Bunları yaparken internet bağlantısına da ihtiyacınız olmadığını unutmayın. Hungry Dragon: Akıllara gelebilecek her şeyin menüde olduğu bir dünya düşünün. Eğlencenin üst seviyede olduğu söz konusu ücretsiz mobil oyunda aç bir ejderhanın hareket etmesini, ateşler püskürterek ortalığı yakıp yıkmasını sağlıyorsunuz. Oyunda ayrıca ne olursa olsun, istediğiniz herhangi bir nesne ya da canlıyı yiyebiliyorsunuz.

Facebook ve Ubisoft'un ortaklığında bulut oyun hizmetine üç adet Ubisoft oyunu dahil ediliyor. Üçünün de yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği video oyunlarının her biri farklı bir macera dolu dünyaya açılan kapıdan içeri girmenizi sağlıyor.

Her üç oyun da Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor fakat Facebook'un bulut hizmetini kullanarak herhangi bir indirme işlemine gerek kalmadan sadece Gaming üzerinden söz konusu oyunları oynayabilirsiniz.

Hizmetin alacağı oyunlar başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzde 98'inin deneyimine sunulacak. ABD'nin yanı sıra Kanada ve Meksika'nın bazı bölgelerinde de erişime açılacak. Yeni oyunların sonbahara kadar ABD, Meksika ve Kanada'nın tamamının erişimine açılması planlanıyor.