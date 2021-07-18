iOS Takip Engelleme Seçeneği Facebook'a Kan Kaybettiriyor!

Apple'ın kısa bir süre önce kullanıma sunduğu iOS takip engelleme özelliği, kullanıcıların büyük bir kısmı tarafından benimsendi. Bu, kullanıcılar tarafından olumlu sonuçlanırken Facebook'un da reklam gelirlerinin düşmesine yol açtı.

Apple'ın özelliğin iOS 14.5 ile kullanıma sunulmaya başlanması ile platformda reklam veren kişi ve kuruluşların da başka platformlara yönelmeye başladı. Uygulama izleme şeffaflığı adı altında kullanıcıların deneyimine sunulan özellikten en çok etkilenen sosyal medya platformu, özellik henüz kullanıma sunulmadan önce çeşitli kampanyalar düzenlemeye başlayan Facebook oldu.

Bloomberg tarafından sağlanan bilgilere göre reklam veren kuruluşların bir kısmı yavaş yavaş platformdan uzaklaşmaya başlasa da reklamverenlerin büyük bir kısmının hala Facebook'u terk etmek gibi planı bulunmuyor. Facebook'un küçük müşteriler, platformu terk etmeye başlarken geriye kalan kısım ise Hermann Digital'i yöneten Dave Herrmann'a göre takip özelliğinin reklamlar üzerindeki etkisi kesinleşene kadar Facebook'ta daha az harcama yapmaya başladığını söyledi.

Sosyal medya platformunun küçük müşterilerinden bazıları da ürünlerini pazarlamak için alternatif yöntemlere başvurmaya başladı. Örneğin bazıları ürünlerini pazarlamak için kullanıcılar üzerinde etkisi olan kişilere ödeme yapıldığı Influencer pazarlama tekniğini kullanıyor.

Facebook, iOS Takip Engelleme Yüzünden Ne Kadar Kaybetti?

Bir Facebook sözcüsü, kullanıcılarının yüzde kaçının şirketin veri izleme talebini reddettiğini paylaşmaktan kaçındı ancak Branch'e göre dünya çapındaki iPhone kullanıcılarının yaklaşık %75'i işletim sisteminin yeni versiyonunda gelen özelliği aktif bir şekilde kullanıyor. Seufert, kullanıcıların yaklaşık %20'sinin izleme talebini kabul etmesi halinde iOS özelliğinin Facebook'un gelirini %7 oranında azaltabileceğini belirtti. Kullanıcıların yalnızca %10'u izin verirse bu oran %13,6'ya çıkabilir.

Facebook'un reklamcılık hizmetinin bir diğer önemli parçası olan yeniden hedefleme, kullanıcıların herhangi bir markanın herhangi bir ürününe bakmış, alışveriş sepetine eklemiş ancak hiç satın almamış olabileceği ürünleri yeniden göstermeyi içeriyor. Kullanıcılar, Facebook'a izleme izni vermediği sürece yeniden hedefleme de geçerliliğini ve önemini yitiriyor.

Reklamcılar, ürünleri görüntüleyenlere bir kez daha o ürünleri gösterme seçeneğinin artık kullanılamamasının daha pahalı ürünler satmaya çalışan işletmelere büyük zarar verdiğini söylüyor çünkü insanların pahalı bir ürünü satın almak için o ürünle birden fazla kez karşılaşması gerekiyor. İnsanlar için büyük sayılar karşısında aniden karar vermek mümkün olmuyor.

Herrmann, “Kimsenin dünyadaki kaç işletmenin yüzde yüz Facebook'a bağımlı olduğunu gerçekten anlayacağını zannetmiyorum. Bunu birden ortadan kalktığında, (Facebook reklamları) %40 daha az etkili olduğunda ve bu zamanla daha az etkili olmaya devam ettiğinde bu büyük bir endişeye yol açar" dedi.