Facebook Gerçek Gazetecilerle Birlikte Sahte Haberlere Savaş Açacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen Facebook, bu aralar sahte haberlerle mücadele ediyor. Şirket neredeyse her gün sahte haberlerin vermiş olduğu bir zararla uğraşmak zorunda kalıyor. İşte Facebook ile ilgili bu ilginç haberimizin detayları.

Facebook şirketi adeta bir gazete kuruluşu gibi davranarak birçok gazetecinin kendi platformunda istihdam edilmesini sağlayacak. Bu sayede doğru haberleri daha net bir şekilde mobil uygulaması üzerinden verebilecek. Ayrıca insanlara daha kişisel haberlerin verilmesi de sağlanacak.

Sahte haberler Facebook'un başını çok ağrıtıyor

Bugüne kadar sahte haberlerden dolayı başı en fazla ağrıyan platformlardan birisinin de Facebook olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu tür haberler bazı zamanlarda siyasi gündemi bile değiştirebiliyor. Hal böyleyken Facebook ciddi anlamda zor zamanlar geçiriyor.

Şirketin sağlayacağı Facebook gazeteciliği proje bursu kapsamında 5 yıl boyunca 4 farklı kuruma 250 bin dolar hibe zaten daha önceden sağlanmıştı. Ancak bunun yeterli olmadığının farkına varan kuruluş, kendisi gazeteci istihdam etmeye karar verdi. Şirket yakın bir zamanda kendi bünyesinde çalışacak gazetecileri seçecek.

Sosyal medya devinin bu kararı almasında en önemli etkenlerden birisinin de geçenlerde yaşadığı Çin vakası olduğu düşünülüyor. Facebook'un Çin'de kapatılacağı yönünde yayılan bir yalancı haber, şirketin hisselerinde düşüşe neden olmuştu. Peki sizce de Facebook'un kendi bünyesinde gazeteci istihdam etmesi doğru bir karar mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.