Facebook, Gizli Mesajlarınızı İngiltere İle Paylaşalabilecek

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının bir tanesi olarak bilinen Facebook, son dönemlerde pek güvenlikli konularla gündeme gelmiyor. Şirketin Cambridge Analytica gibi son derece kötü bir deneyimi bulunuyor. İşte haberimizin detayları.

Uçtan uca şifreleme yöntemi son dönemlerde geliştirilen özel bir sistemdir. Teknoloji kuruluşların çok sık kullandığı bu yöntem sayesinde mesajlaşma işlemleri çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ancak görünen o ki ABD ve İngiltere arasında yapılan anlaşma bu güvenliği tehdit edecek.

İngiltere, Facebook mesajlarına istediği gibi ulaşabilecek

ABD'nin önde gelen teknoloji platformlarından Facebook, sadece kendi alanında hizmet vermiyor. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden de hizmet veren şirket, büyük oranda güvenilir olmaya çalışıyor. Bugüne kadar diğer birçok platform hakkında olumsuz bilgiler gelirken WhatsApp ağırlıklı olarak temiz görünüyor.

ABD ve İngiltere arasında yapılan bir bilgi paylaşımı sözleşmesi ise bu güvenliğe tehdit oluşturacak gibi görünüyor. ABD'nin ve ingiltere'nin terörist veya pedofili gibi suçlara sahip kişileri tespit edebilmesi, Facebook şirketinin elinde.

ABD ve İngiltere arasında yapılan bu anlaşma, bazı kişiler tarafından protesto edildi. Bu tür yöntemlerin çok daha fazla devlet denetimi getireceği ifade edildi. Peki sizce uçtan uca şifreleme gerçekten de güvenilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.